美军恢复海上封锁 伊朗多地传爆炸声 伊媒：霍尔木兹海峡发生交火

美国军方宣布恢复针对伊朗的海上封锁措施，美伊紧张局势再度升温。美军中央司令部（CENTCOM）表示，当地时间周一（14日）下午起，恢复限制往返伊朗港口及沿海地区船只的海上行动。伊朗南部其后多个地区传出爆炸声，伊朗方面亦称霍尔木兹海峡发生交火。

美军：随时准备应对各种情况

美军中央司令部周一在社交平台表示，美军于美国东部时间下午4时（香港时间周二凌晨4时）恢复针对「往返伊朗港口及沿海地区船只」的海上封锁。美方表示，目前有超过20艘美国海军舰艇及数百架军用飞机正在中东地区执行任务，美军随时准备应对各种情况。

在宣布恢复封锁前，美军中央司令部表示，美军于当日下午3时开始对伊朗发动新一轮军事打击，目标是「继续削弱伊朗袭击霍尔木兹海峡商业船只的能力」。美国总统特朗普（Donald Trump）此前亦曾表示，美国将恢复对伊朗实施海上封锁。美军过去曾于4月13日至6月18日期间对伊朗采取类似措施。

伊朗向约旦美军基地发动报复性袭击

伊朗媒体报道，当地时间周一深夜，伊朗南部多个地区传出爆炸声，包括位于波斯湾的格什姆岛（Qeshm Island）、阿巴斯港（Bandar Abbas）、亨加姆岛（Hengam Island），以及东南部班普尔市（Bampur）和西部阿瓦士市（Ahvaz）。伊朗媒体亦报道，布什尔核电站（Bushehr Nuclear Power Plant）附近防空系统已启动。不过，伊朗官方暂未就相关事件作出回应。

伊朗国家电视台周三凌晨报道，伊朗武装部队向位于约旦的美军基地发动报复性无人机袭击。报道未透露袭击规模、目标位置及造成的损害，美方亦暂未公布相关回应。

霍尔木兹海峡爆发交火 沿岸及岛屿传爆炸

伊朗迈赫尔通讯社（Mehr News Agency）引述霍尔木兹甘省政府消息称，霍尔木兹海峡周三凌晨发生交火，该省沿海多个县、阿巴斯港及波斯湾部分岛屿均传出爆炸声。报道又称，位于霍尔木兹海峡入口附近的锡里克县（Sirik）较早前多次传出爆炸声，事件可能与附近海域发生交火有关。