Meta遭26名前员工起诉 涉利用AI筛选裁员 被指歧视病假及残疾员工

Facebook母公司Meta遭26名前员工入禀美国加州联邦法院，指控公司在今年大规模裁员期间，使用人工智能（AI）系统协助筛选裁员名单，导致残疾人士、曾请病假或家庭照顾假的员工受到不公平对待，涉嫌违反反歧视法例。

部分员工因健康问题等 或取得较低评分

路透社报道，原告来自加州、纽约州等六个州及华盛顿哥伦比亚特区，并匿名提出诉讼。他们指控Meta违反联邦及州法中保障残疾人士、怀孕员工及依法请病假或家庭假的雇员免受歧视及报复的规定，亦指公司未有按加州及纽约市近年实施的新法例，测试AI系统是否存在偏见。

诉讼于周一晚提交至加州奥克兰联邦法院。原告指，Meta在今年初裁员时，依赖生产力和人工智慧代币使用情况等因素，导致因患病或照顾家人而缺勤的员工处于不利地位，因此更容易被列入裁员名单。

Meta发言人否认指控，表示有关诉讼「毫无根据」，强调公司的人力资源管理及组织决策「一直由人作出，而非AI」。路透社

26名原告均于今年5月接获通知，职位将由7月22日起取消。他们要求法院颁布临时禁制令，在仲裁程序完成前暂停裁员。原告指出，虽然员工合约规定劳资纠纷须个别仲裁，但不适用于申请临时禁制令。

Meta否认指控 指诉讼「毫无根据」

根据诉状，Meta利用多套AI辅助系统为员工评分及排序，包括大型语言模型助手「Metamate」、由员工建立、用于整理内部通讯及文件的「Second Brain」系统，以及透过分析键盘输入、电脑画面、电邮及浏览纪录等资料计算的生产力评分，再作为裁员参考。

Meta发言人否认指控，表示有关诉讼「毫无根据」，强调公司的人力资源管理及组织决策「一直由人作出，而非AI」。

据路透社报道，这宗案件相信是美国首宗针对大型企业涉嫌利用人工智能协助裁员而提出的诉讼。

Meta今年5月裁减约一成全球员工，涉及近8,000人，以配合公司加大AI投资及重组业务。行政总裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）其后表示，今年不预期再进行全公司范围裁员。