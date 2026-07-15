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美伊战争｜三艘油轮阿曼外海遇袭 6名船员受伤3人失踪

即时国际
更新时间：03:10 2026-07-15 HKT
发布时间：03:10 2026-07-15 HKT

阿曼海事安全中心表示，3艘油轮周二在阿曼附近海域不同位置遭到袭击，共造成3名船员失踪、6人受伤。当局未有公布袭击者身份及所使用武器。

根据阿曼海事安全中心声明，3艘涉事油轮均悬挂利比里亚国旗。其中一艘油轮在阿曼穆桑代姆省（Musandam）附近海域遭袭，18名船员已由附近船只撤离，但仍有3人失踪，搜救工作正在进行。

另一艘油轮在距离穆桑代姆省海岸约8.5海里处遇袭，船只失去动力，船上21名船员全部撤离，其中6人受伤。阿曼军方舰艇目前正在现场监控情况。第三艘油轮在阿曼东南省（South Al Sharqiyah）附近海域遭袭，船上机房起火，但未造成人员伤亡。

三艘油轮分别在阿曼穆桑代姆省及南沙尔基耶省外海遇袭，造成6名船员受伤、3人失踪。路透社
三艘油轮分别在阿曼穆桑代姆省及南沙尔基耶省外海遇袭，造成6名船员受伤、3人失踪。路透社

事件发生之际，美国与伊朗因霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航运安全问题持续紧张。近日双方互相发动攻击，令这条全球重要能源运输通道的安全形势受到关注。

阿曼外交部发表声明，呼吁各方尊重国际法，确保商业船只能安全通过霍尔木兹海峡。阿曼此前亦曾参与斡旋美伊局势，并推动建立保障海上航行安全的安排。

 

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