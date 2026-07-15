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纽时：日本拟向美澳德盟友寻求协助 设二战后首个中央情报机构　

即时国际
更新时间：02:01 2026-07-15 HKT
发布时间：02:01 2026-07-15 HKT

《纽约时报》报道，日本正推动建立自第二次世界大战结束以来首次中央情报机构，并已私下向美国、澳洲及德国等盟友寻求协助，包括就技术、人员配置及组织架构等提供建议，以应对来自中国、俄罗斯及北韩日益加剧的安全威胁。

报道引述多名日本及外国官员表示，日本政府近月已与多个盟友展开磋商，希望建立一个由首相直接统筹的中央情报机构，改善跨部门情报共享及分析能力。有关接触此前未曾公开。

《纽约时报》日前亦报道，近年数十名俄罗斯间谍已转移到日本活动，利用日本采购武器零件，再转运至俄罗斯，以规避西方制裁。外国政府曾多次向日本发出警告，但日本一直未有迅速作出应对。

建立中央情报机构，是日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）推动国家安全改革的重要一环。
建立中央情报机构，是日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）推动国家安全改革的重要一环。

报道指出，日本目前的情报体系一直由防卫省、外交部、警察及其他部门分散运作，缺乏统一协调及情报共享机制，令日本更容易受到间谍活动及外国势力渗透。

建立中央情报机构，是日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）推动国家安全改革的重要一环。她主张建立「强大而繁荣的日本」，上任后已推动解除武器出口限制，并展开战后最大规模的国防扩张。她现时亦希望加强保护国家机密及关键技术，并防范外国势力影响行动，尤其是来自中国的资讯战及渗透。

据报，美国情报部门已向日方提供有关网络防卫、反工业间谍，以及加强审查外国投资和境外代理人等方面的建议；德国联邦情报局（BND）局长近期亦曾访问东京，讨论新情报机构及两国情报合作；澳洲则分享跨部门协调及资讯共享经验。

日本政府未有证实是否向外国寻求协助，仅表示一直与相关国家保持密切合作。

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