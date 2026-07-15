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世界杯2026｜十六强出局后仅一球员乘专机返国 巴西总统卢拉批国家队「丢架」

即时国际
更新时间：01:05 2026-07-15 HKT
发布时间：01:05 2026-07-15 HKT

巴西总统卢拉（Luiz Inácio Lula da Silva）批评巴西国家队在2026年世界杯出局后，全队几乎无人乘坐巴西足协（CBF）安排的官方包机返国，形容事件是「丢架」（What a disgrace）。

卢拉：若赢得世界杯 大家都会在跳舞

卢拉表示，已向巴西国家队主教练安察洛堤（Carlo Ancelotti）发讯息，质疑球队回程安排。他说：「代表团出发时飞机坐满了人，回来时却几乎空无一人。国家队的飞机上几乎没有人，只有一名球员乘搭。如果我们赢得世界杯，大家现在都会在这里跳舞。」

卢拉其后亦以轻松语气表示，他曾向安察洛堤建议，考虑征召一名由学生研发的「攻击型机械人」加入国家队。他笑言：「那个机械人看起来像麦巴比（Kylian Mbappé），又像夏兰特（Erling Haaland），如果想拣球员，就拣那个机械人吧，它会帮巴西赢世界杯。」

大部分球员直接放假 或返回球会报到

据巴西传媒报道，巴西足协的官方包机返回里约热内卢时，26人国家队名单中只有后卫丹尼路（Danilo）随队返国，其余球员则在世界杯结束后直接放假，或返回所属球会报到，没有乘坐官方包机。

巴西今届世界杯于16强以1：2不敌挪威出局，是五届世界杯冠军巴西自1990年以来，首次未能晋身八强，终止连续36年打入世界杯八强的纪录。

 

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