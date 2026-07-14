特朗普放弃向霍尔木兹海峡货运收20%费用 改与海湾国家商讨贸易投资协议

美国总统特朗普（Donald Trump）周二表示，将放弃向所有经霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）的货运征收20%费用的计划，改为与海湾国家推动贸易及投资协议。

路透社报道，特朗普一天前曾提出，为保障这条全球重要能源航道的安全，向通过海峡的货物收取20%「美国补偿费」（United States Reimbursement Fee）。不过，他周二在社交平台Truth Social发文表示，「基于与中东领导人富有成效的对话，我决定用海湾各国将与美国达成的贸易和投资协议来取代20%的美国补偿费。」

特朗普表示，相关投资规模将「非常庞大」，同时也会「对海湾国家及其未来带来巨大好处」，但未透露各国可能作出的具体承诺。联合国国际海事组织（IMO）曾表示反对向通过国际水道的船只征收费用，但称需要等待更多细节，以了解美方计划内容。

特朗普周二同时表示，霍尔木兹海峡目前对所有船只开放，但不包括与伊朗有关的船只。他表示，美方将实施「全面封锁」，但只针对往返伊朗港口、或运载与伊朗货物有关的船只。