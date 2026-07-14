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比利时布鲁塞尔市中心大楼火警 据报电梯内发现多具遗体

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更新时间：22:33 2026-07-14 HKT
发布时间：22:33 2026-07-14 HKT

比利时首都布鲁塞尔市中心惊爆地标大楼夺命大火！位于市中心德布鲁凯尔广场（Place de Brouckère）附近、正进行大规模修葺的地标建筑「OXY大楼」，于当地时间今日（14日）突然发生严重火警，导致多人不幸罹难。当地检察部门形容现场伤亡情况「非常严重」，消防人员已在一部被困的升降机内发现多具遇难者遗体，目前仍有至少6名施工人员失踪，搜救工作仍在紧张进行中。

综合比利时国家广播电视台（VRT）及央视新闻报道，事发时该栋大楼正进行大规模装修工程，大楼内有约200名工人在场工作。消防部门初步调查指出，火灾最初在大楼的二楼发生，惟火势随后失控，并沿著电梯井（升降机槽）迅速向上蔓延，引发整条电梯井起火并产生大量浓烟。大火发生后，大楼内的大多数工人随即展开紧急疏散，惊慌逃至地面安全地方。

布鲁塞尔劳动检察部门随后证实，火灾发生后曾有6名现场施工人员失联。消防人员冒著高温与浓烟进入火场搜救，随后在一座受困的升降机内，赫然发现多名已被烧至焦黑的遇难者。

由于遇难者遗体受损严重，当局目前尚未能确认具体的遇难人数及死者身份。消防发言人强调，现时不排除另一部升降机或建筑内其他封闭区域仍有人员被困，市、区两级搜救队伍仍在废墟中进行地毯式搜救，并已对起火原因展开刑事与劳动安全调查。

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