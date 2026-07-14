全日空｜机师多次向空姐伸「咸猪手」 法官判刑1年8个月

日本全日空（ANA）惊爆机长非礼空姐丑闻，涉案机长今日（14日）被东京地方法院重判入狱！44岁全日空机长三濑了太，涉嫌于2023年10月10日在香川县高松市多次非礼一名空姐，导致女方因遭受严重精神打击，更患上创伤后压力症候群（PTSD）而至今无法复工。法官痛斥被告利用机长权力犯案，行径极其胆大妄为且卑劣，一审裁定其强制猥亵罪成，重判有期徒刑1年8个月。

辩称「聚餐后已建立信任」

判决书指出，被告三濑了太与受害空姐在案发前一日才因执勤首次合作。2023年10月10日凌晨，两人在高松市结束工作并与同僚聚餐后，三濑了太在返回酒店途中，先后在高松市街头、便利店以及酒店升降机内，多次强行揉捏女方的臀部，甚至触碰其私处附近。

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被告在庭上极力狡辩，声称当晚只摸了一次，又称以为在聚餐中已与受害人「建立信任关系」，并以为已获得女方同意，要求法官无罪释放。

法官怒斥利用职权施压

对此，法官大川隆男在判词中严厉反驳，指受害人证供高度可信，其当下因忧虑即时反抗会对工作和仕途带来不利后果，才陷入难以拒绝的状态。法官痛批被告的辩解前后矛盾且「极不合理」，完全缺乏真诚反省的态度。

全日空公关部在判决后立即发表声明，向公众致歉。公司证实涉案机长已被暂停所有职务，强调会真诚接受判决结果，并承诺未来将在集团内彻底落实防止职场骚扰的措施。