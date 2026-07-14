伊朗局势｜美军直升机坠毁一飞行员遇难 对伊军事行动累计14人死亡414人受伤

美伊在中东地区的军事冲突持续，美军的伤亡人数正进一步扩大。据美联社今日（14日）引述五角大楼最新战事伤亡统计报道，一名美国海军飞行员于7月初在阿拉伯海的一宗直升机坠毁事故中不幸遇难，令美军在对伊军事行动中的官方阵亡人数升至14人。同时，受伤美军人数已累计高达414人。

414人受伤多属创伤性脑部受损

美军海军透露，该宗致命事故发生于7月1日。一架美军直升机在阿拉伯海执行任务期间发生险情并坠毁，军方起初将其定性为「紧急迫降」，并强调「没有迹象表明此次险情由敌方行动造成」。机上另外三名水兵在事发后不久成功获救，惟该名飞行员不幸殉职。这也是自3月战争爆发初期多宗事故造成13名军人丧生后，美军首次更新阵亡人员记录。

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美军发放攻击伊朗画面。路透社

回顾美军在是次冲突中的致命事件，战事初期的首宗，为伊朗无人机袭击科威特一处美军指挥中心，造成6名士兵遇难；随后，一名美军在沙特苏丹王子空军基地袭击中重伤，一周后不治；另有6名军人则因一架支援对伊行动的KC-135空中加油机在伊拉克坠毁而丧生。

此外，截至13日，美军受伤人数已达414人。美国中央司令部发言人蒂姆·霍金斯（Tim Hawkins）指出，大部分伤员均患有「创伤性脑损伤」（TBI）。这类伤病主要因身处导弹袭击或附近发生爆炸而诱发，其长期后遗症至今仍未被医学界充分了解，已成为威胁美军部队战斗力的持续性难题。中央司令部强调，目前几乎所有轻伤人员均已返回岗位，但拒绝对外透露有多少重伤官兵需撤离中东接受治理。