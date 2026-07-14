日本野猪大闹丰田市 4途人遇袭受伤

日本爱知县丰田市惊传野猪袭击途人事件。当地时间昨日（13日）清晨，一只体长达1.2米的巨型野猪突然在市区发狂，连续在多个地点疯狂突袭途人，共导致4名男子被咬伤，部分伤者手部及膝盖血流如注，需紧急送院治理。警方及相关部门在围捕约一个半小时后成功捕获该野猪，惟野猪随后离奇死亡。

工人清晨运送食材遇袭

日本警方表示，事发于当地13日清晨约5时半，位于爱知县丰田市土桥町的一间餐饮外配公司。当时多名员工正在门口搬运食材，一只野猪突然从阴暗处窜出并疯狂突进。

CCTV画面可见，有途人被野猪嘶咬。 X@Hotaru__Ren

闭路电视片段显示，一名男员工见状大惊，慌忙躲避并随手拿起蓝色塑胶货篮阻挡。野猪随即将其撞倒，并如猛兽般整只飞扑到他身上撕咬。另一名男同事见状，立即推来金属手推车与野猪展开对峙，两人合力挥舞手推车才成功将野猪赶走。该公司两名50多岁和60多岁的男员工，手部及膝盖等多处被咬伤。

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十字路口及车厂再伤两人

然而，发狂的野猪并未停止攻击。消防部门指出，随后在附近的十字路口及一处车厂，亦各有一名男子在路上无辜遭到这只野猪袭击咬伤。警方接报后大为紧张，派出多名警员围捕，终在一个半小时后于路上将其生擒。