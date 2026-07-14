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血腥复仇︱俄罗斯人妻疑丈夫出轨嬲爆 磨利牙齿亲热时咬断对方阴茎

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更新时间：18:35 2026-07-14 HKT
发布时间：18:25 2026-07-14 HKT

「爱的反面就是恨」，俄罗斯莫斯科近日审结一宗骇人听闻的「毁根复仇案」 。一名人妻因怀疑丈夫出轨，竟大胆以锉刀磨利牙齿，并在两人亲热期间狠狠咬断对方的阴茎，试图令其无法再拈花惹草，最终她亦因故意造成他人严重身体伤害罪，被判入狱五年。

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手机见他人暧昧讯息

英国《每日星报》》（Daily Star）等媒体报道，这宗惨剧发生在莫斯科。涉案的39岁妻子在41岁丈夫的手机中，无意间发现一则由另一名女子传来的讯息，内容描绘该女子梦见与其丈夫在海滩上发生性关系的春梦。深信丈夫不忠的妻子未即时发难质问，而是暗中策划了一场血腥报复行动。

为了确保报复计划万无一失，该名妻子竟然使用锉刀将自己的牙齿磨尖。事发当晚，她与丈夫共进晚餐营造亲密气氛。随后两人转移到床上亲热，当妻子为丈夫进行口交时，竟趁其毫无防备，用磨利的牙齿一口将丈夫的生殖器咬断，随后冷酷地对丈夫说道：「这是你自找的，现在你再也没办法和别人做爱了。」

男方至今仍无法勃起

受害丈夫当场因剧烈疼痛一度休克。他醒来后，忍痛将断裂的生殖器放入装有生理盐水的玻璃杯中，并紧急呼叫救护车送医。虽然医疗团队完成生殖器缝合，但其至今仍无法勃起。 

涉案妻子随后被警方拘捕，最终被法院判处五年监禁。

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