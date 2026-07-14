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尼泊尔野生象14年间追杀一家族4人 累计夺25命

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更新时间：17:23 2026-07-14 HKT
发布时间：17:23 2026-07-14 HKT

尼泊尔出现一只记仇野生象，14年来追杀同一家族成员，已造成4名成员死亡。该只杀人象被指，自2010年至今已杀害25人。

移居14公里外仍被找到

《纽约时报》报道，该只染满人血的野生公象名叫「Dhurbe」，14年来，不断追杀当地居民博特（Shanichara Bote）一家，至今已造成博特父母，以及其媳妇与4岁孙子身亡。

当地官员指，2012年12月，博特一家首次有成员遇害，博特的父母在奇旺国家公园（Chitwan National Park）的马迪镇，遭「Dhurbe」攻击，最终齐齐被踩死。

博特之后带著家人到越过普蒂河（Rapti River），到14公里外的Jagatpur生活，但仍逃不过杀人象，本月初，「Dhurbe」找到博特一家，闯入住家博特25岁的媳妇阿希卡（Ashika Bote）与4岁孙子巴拉特（Bharat Bote）死亡。再次有家人遇害，令博特悲痛表示「我们无处可逃了」。

为追踪「Dhurbe」，防止其向人类发动攻击，过去曾多次替牠安装卫星追踪颈圈，每小时传回位置资料。追踪纪录显示，7月4日事发当天，杜尔贝的位置就在攻击地点周边。

报道未提及博特与「Dhurbe」结怨原因。

 

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