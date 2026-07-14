澳洲托儿所幼师涉16年性侵136童 悉尼法院批准公开「恶魔」身份

澳洲惊爆史上最严重的儿童性虐待丑闻，受害者多达136名幼童。悉尼法院昨日（13日）正式撤销一项限制报道禁令，容许传媒公开一名「恶魔幼师」的真实姓名与容貌，全澳舆论随即沸腾。



现年35岁的疑犯被证实为男幼师哈米什·泰特（Hamish Tait），他面临高达329项涉及严重性虐待及制作虐童档案的控罪，涉案时间长达16年。事件震惊家长，其中4间涉事连锁幼儿园今日宣布实行紧急防范措施，全面禁止男教职员协助幼童上厕所。

警方查获240万份虐童档案

综合BBC等外媒报道，联邦警察调查指出，泰特于2009年至2025年间，曾于悉尼西北区合共62间早期幼儿教育及日托中心工作。警方在接获美国相关机构的警报后锁定其网络活动，并在其住所起获多部电子仪器，经法医分析，竟惊现高达240万份的虐童照片和影片档案。

涉嫌虐待136名儿童男幼师Hamish Tait。 FB

目前被控的329项罪名中，包括162项制作虐童材料罪、81项未经同意秘密拍摄私人行为罪、22项利用14岁以下儿童制作虐儿材料，以及18项故意性触摸10岁以下儿童罪。警方目前已成功识别出136名受害儿童（年龄最细仅数岁），并正全力追查其余22名未确认身份的受害者。

至目前为止，警方已联络121个受影响家庭，另有22名受害者仍在确认身份中。

涉事机构停止男职员带童如厕

起诉书显示，泰特主要在连锁机构「Fit Kidz Learning Centres」旗下的4间分店及自己开办的早期教育机构实施恶行。Fit Kidz随即在官方网站发表声明，向所有受影响的家庭与社区致最深切的歉意，坦承「在我们的眼皮底下发生如此恶行，我们深感愧疚。」

为了重建家长信心及确保儿童安全，该连锁机构宣布即时实施预防措施，全面禁止所有男性教职员在无家长书面同意下，协助幼童上厕所或进行浴室清洁工作，同时收回所有用作拍照的公用手机。虽然此举在学术界引起争议，但机构强调，在目前及可预见的将来，必须以最严格的手段守护幼儿安全。