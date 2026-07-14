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美ICE执法再传夺命 缅因州哥伦比亚男遭枪击身亡 引发示威抗议

即时国际
更新时间：15:01 2026-07-14 HKT
发布时间：15:01 2026-07-14 HKT

美国移民及海关执法局（ICE）周一在缅因州沿海小镇执法时，开枪击毙一名哥伦比亚籍男子。这已是短短6天内，美国发生的第2宗ICE探员执法致死事件，引发当地民众示威抗议与移民团体的愤怒。

这宗枪击事件在缅因州比德福德发生，美国国土安全部（DHS）在案发近12小时后发表声明指出，当时ICE探员正对一名收到最终驱逐令的非法移民最后已知住处进行「针对性监控」。期间，一名男子驾车离开该处，探员随即展开追捕。

美ICE执法再传夺命，事前截查一架汽车。路透社
美ICE执法再传夺命，事前截查一架汽车。路透社
ICE执法人员拉开车门。路透社
ICE执法人员拉开车门。路透社
ICE执法人员把司机拖出。路透社
ICE执法人员把司机拖出。路透社

DHS声称，由于该名男子企图逃走，执法探员担忧公共安全因而开枪。然而，官方声明并未具体说明该男子如何构成威胁，也未证实死者是否就是原本监控的目标。

死者非逮捕目标

移民倡议团体表示，遭枪击身亡的是一名26岁哥伦比亚籍男子，他拥有美国工作授权与社会安全号码。缅因州移民权利联盟与Presente! Maine发表联合声明，痛斥事件「令人震惊、愤怒且无法接受」。

缅因州无党籍联邦参议员金格透露，国土安全部部长马林最初告知他，死者是一名20多岁男子，曾将车辆当作武器袭击探员，且是一张移民身分逮捕令的对象。但 马林随后向他更正资讯，表示死者其实并非该逮捕令的目标。金格强调，调查重点应放在该男子的行为是否对探员构成威胁，进而达到必须使用致命武力的程度。

目击者：中枪者满脸是血

71岁的目击者布谢（Daniel Boucher）描述，他当时听到类似鞭炮的声响，随后看到一辆白色SUV撞击一辆白色小轿车。他目击ICE探员从SUV下车，拉开轿车车门并将满脸是血的司机拉出。布谢忆述，他听到受害者虚弱地说：「我正试著停下来了」，随后便停止了呼吸。路透社记者在现场拍摄的照片显示，涉案白色轿车的挡风玻璃驾驶座侧，留有明显的4个弹孔。

哥伦比亚驻美国大使馆表示，正与美国当局联络，并确认死者身份及国籍。

200示威者上街抗议

这宗事件引发当地群众怒火，约200名示威者在周一晚走上街头，手持标语高喊「ICE滚出缅因州」并点燃蜡烛哀悼。

在此之前，德州休士顿于上周二也发生类似事件，一名52岁男子在一次车辆截查中遭ICE探员枪杀。自2025年1月特朗普重返白宫并展开大规模驱逐行动以来，已有至少7人在移民执法行动中遭枪击身亡。
 

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