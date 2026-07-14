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日本扩大无人机管制区 皇居1公里范围禁飞 警方派传单提醒游客

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更新时间：14:28 2026-07-14 HKT
发布时间：14:28 2026-07-14 HKT

日本国会修法扩大无人机禁飞区域，相关新规定周二起生效。国会大厦、首相官邸、皇居等重要设施周边上空的无人机禁飞区过去为半径300米，如今扩大为1公里。今次修法考虑到无人机性能提升令恐怖袭击威胁上升，东京警视厅指，因为曾有访日游客不知情而在禁飞区使用无人机，所以准备了英文和中文传单加以宣传。

国会、首相官邸、机场纳管制范围

对象设施除国会议事堂、首相官邸等国家重要设施外，还包括大使馆、机场、核电站等。在东京都中心地区，千代田区和港区有大范围被纳入管制。

日本皇居周边上空的无人机禁飞区扩大至1公里。日本国家旅游局
日本皇居周边上空的无人机禁飞区扩大至1公里。日本国家旅游局
日本首相官邸纳入无人机管制范围。维基百科
日本首相官邸纳入无人机管制范围。维基百科

日皇与首相等人出席的户外活动现场，以及逗留的设施，也会被列为暂时管制区。日皇之后出席的全国植树等活动会场，以及首相高市早苗前往广岛与长崎，参与当地遭原子弹轰炸的追悼场合，亦适用于新规定。

广岛与长崎追悼场合适用

警察厅长官表示，将妥善运用修正法，以重要设施为重点做好万全准备，防患未然。东京警视厅上周三（8日）在距离皇居较近的东京站前发放传单，向游客等宣传相关内容。

参议院全体会议是于6月17日通过改正无人机规制法，加强管制无人机飞行，这是为了因应无人机的飞行速度、载重等性能近年来提升。

曾有无人机坠首相官邸

国会修法前，首相官邸、国会大厦、外国公馆等设施的上空，以及以这些设施为中心、周边上空约300米的范围内，原则上禁止无人机飞行；修法过后禁飞区扩大到1公里。

若无人机在上述禁飞区内飞行，且操作人员不听从警方等单位的停飞命令，将面临罚则。

日本2015年发生无人机坠落于首相官邸的事件，次年实施相关规定，之后也增列自卫队设施与机场等为管制区域。

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