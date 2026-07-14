大阪道顿堀去年大火酿2消防员殉职 35岁男乱丢烟蒂笔祸遭法办

日本观光胜地大阪道顿堀去年8月18日发生严重火警，2栋大楼遭猛烈火舌吞噬，导致2名消防员殉职，事件震惊当地。事后调查发现，起火原因疑似是大楼内一间餐厅的35岁男员工乱丢烟蒂导致，警方周二（14日）将涉事抽烟男子移送检方侦办，并强烈建议检察官起诉。

这名餐厅员工当天上午在1栋6层楼高的建筑物底部旁抽烟，没有熄灭就将烟蒂丢在遍布塑胶袋、塑胶瓶的地上，随即引发大火，火势还蔓延到隔壁的7层楼高建筑物。

火场位于大阪市中央区宗右卫门町，紧邻道顿堀川，波及2栋大楼。X@tomonaga30

这场大火历经将近4小时的奋力抢救才受到控制。X@tomonaga30

疑餐厅员工吸烟酿祸

火场位于大阪市中央区宗右卫门町，紧邻道顿堀川，波及2栋大楼，其中起火建筑物的地下1楼至3楼约50平方米付之一炬。

这场大火历经将近4小时的奋力抢救，直至中午才受到控制，燃烧面积超过300平方米。55岁消防员森贵志和22岁的同僚长友光成，在7层楼高建物火场内遭遇爆燃受困窒息而死，另有5人受伤，其中4人为消防员。

大阪市消防局事故调查报告指出，火苗一开始是从6层楼高建筑物的底层窜出，并且沿著2栋楼的外墙垂直燃烧上去，非法户外招牌、外墙木制结构、空调室外机都是火势扩大的原因之一．至于抽烟男涉及的罪嫌为重大过失引发火灾，被移送检方侦办。