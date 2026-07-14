世界杯2026︱夏兰特归国可爱酊醉浣熊标本「抢风头」 官网卖$5800一只难求

挪威国家队在美加墨世界杯表现出色，于16强赛事中淘汰巴西，可惜最后于8强战中不敌英格兰出局。队员周一（13日）光荣回国，连王储哈康（Crown Prince Haakon）都亲自接机。除了25岁射入7球的神锋夏兰特（Erling Haaland） 成为焦点，但他落机时，抱著的浣熊标本，同样成为网上话题。

据悉，夏兰特手上的浣熊标本在美国达拉斯市的Wild Bill's Western Store有售。



相关新闻：美酒行遭「洗劫」满地玻璃酒液 「匪徒」醉倒厕所被押动物中心

此特色标本名为「Whiskey Raccoon H-MT-F」（威士忌浣熊），官方品名为威士忌浣熊H-MT-F，俗称「威士忌浣熊」或「醉醺浣熊」。标本固定在木制底座上，双爪环抱一个空威士忌酒瓶，造型具浓郁美式西部风格。标本价格为750美元（约560英镑）。不过在官网上，浣熊标本己全部售罄。



自夏兰特为内地凉茶「王老吉」代言后，加上其在世界杯表现神勇，被外界誉为最佳代言人，未知今次手抱浣熊标表，会否为他带来另一个业配。



至于此独特浣熊标本纪念品的设计意念，外界有传闻是源自去年11月底，美国维珍尼亚州一只浣熊闯进当地一间酒类专卖店，在货架上爬行时踢翻多瓶酒，令店内一片狼藉。在一番搜索后，人员发现浣熊疑饮醉酒后「大字型」趴在地上沉沉睡去，完全不省「浣熊」事。