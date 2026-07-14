枫丹白露森林大火 | 火场面积逾1300公顷 2人涉嫌纵火被捕

法国巴黎近郊枫丹白露森林大火仍未受控，火场面积已超过1300公顷。当局拘捕2名涉嫌纵火的人士，由于今次山火规模空前，当局正调查是否人为蓄意引发。

法国总统马克龙周一（13日）通过社交媒体表示，当局已经调动所有资源救火，同时向当地民众表示慰问，并感谢消防员和救援部门的不懈努力。

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火势规模空前 仍未受控

法国BFM电视台报道称，这是枫丹白露森林自1921年以来遭遇的最严重火灾。消防机构不愿预测何时能扑灭火灾，仅表示当务之急是防范火势进一步向周边地区蔓延。

600名消防员、多架消防飞机正参与救火，当地数百名民众已被疏散。法国当局首次在巴黎部署4架Canadair消防飞机，此外还出动了2架Dash飞机以及3架空中洒水直升机，总共进行了187次空中洒水。

发现新起火点 疑人为造成

枫丹白露森林周日（12日）下午爆发第一场大火，内政部长努涅斯表示，周一（13日）又发现新的起火点，与原有的起火点结合，火场面积已超过1300公顷，消防员尚无法控制。

他透露，由于在火灾区域1000米范围内发现约10处起火点，因此火灾可能涉及人为故意造成，他表示将会就此展开彻查。法国官方警告，对此类违法行为负有责任的人将受到刑事起诉。

巴黎处高温警报 不利扑火

枫丹白露检方周一表示，作为调查枫丹白露火灾的一部分，已有2人被逮捕并拘留。这2人可能与当天在枫丹白露森林新发现的起火点有关，其中1人是没有犯罪纪录的18岁青年。据接近案件的消息人士表示，该名青年被拘留时双手沾满烟灰，身上还带著打火机。

枫丹白露所在的巴黎大区目前仍处于高温红色警报状态，同时有阵风，天气条件不利于灭火。