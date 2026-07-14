全美31州爆发寄生虫疫情 逾3000人感染 密歇根暴增逾千宗

美国爆发寄生虫环孢子虫（Cyclospora）肠道感染疫情，已有31州出现病例。当中密歇根州疫情最为严重，卫生部门周一（13日）通报，相关病例已增至2640宗，较上周五增加超过1000宗。纽约亦录得470宗个案，患者染病后会出现严重的腹泻、剧烈腹痛及脱水，有人甚至1天下泻数十次，完全无法进食。

环孢子虫病春夏达高峰

环孢子虫病（cyclosporiasis）是一种由环孢子虫寄生虫引起的肠道感染，通常透过受污染的食物或水传播。根据美国疾病控制及预防中心（CDC），环孢子虫病感染通常会在春夏季增加，约在5月至8月流行。

密歇根州疫情严重，相关病例已增至2640宗。美联社

CDC表示，若未接受治疗，病程可能持续数天到1个月以上。路透社

这波感染疫情自5月开始后，全美环孢子虫感染病例已超过3000宗。在密歇根州，疫情快速扩散，截至周一上午，已通报2640宗病例，包括44宗住院病例。俄亥俄州自6月1日以来已通报361病例，至少46人住院治疗。目前尚未传出死亡个案。

或涉沙律菜受污染

密歇根州卫生官员表示，目前证据指向莴苣或其他沙律叶菜可能是病原体来源，但调查人员尚未完全排除其他食品。密歇根州指出，过去相关疫情曾与新鲜食品有关，包括袋装沙律混合菜和部分香草。

除了密歇根州外，纽约州有470宗个案，俄亥俄州364宗，伊利诺及佛州分别有逾100宗个案。

环孢子虫病通常不会直接人传人，症状通常会在吃下受污染食物后数天内出现，包括腹泻、腹部绞痛、恶心和疲倦。

需接受10天抗生素疗程

患者在确诊后接受10天的抗生素疗程即可治疗，CDC表示，若未接受治疗，病程可能持续数天到1个月以上，症状也可能在初步缓解后复发。

CDC网站7月9日资料显示，全美50州已有31州通报共843例病例，其中86人住院。当时CDC表示，另有超过1500宗仍需进一步分析与确认。

CDC先前表示，其监测数据仅包括各州通报的实验室确诊病例，州级资料可能同时包含疑似病例与确诊病例，因此病例数目可能较高。

