欧盟拟逐步限制儿童使用社媒

欧盟委员会主席冯德莱恩昨日宣布，欧盟计划采取「分阶段、循序渐进」的行动，透过立法来限制27个成员国中不同年龄层的儿童使用社交媒体（下称社媒）。根据欧盟委托的专家建议，13岁之下儿童只能在父母、监护人与老师的监督下，在限定时间内访问社媒。这将是迄今为止为保障儿童上网安全而采取的最大规模举措，相关法律提案预计下半年出台。

须成人监督并限时

冯德莱恩当天展示由医生、学者、青年代表及家长组成的专家小组报告。报告并未建议「一刀切」全面禁用数码平台，而是倡议按年龄层实施适龄限制：婴幼儿应完全避免接触电子萤幕；3至12岁儿童应在父母、监护人或老师的监督下，在有限时间内使用适龄的社媒及电子设备；至于13至18岁的青少年，则可在平台具备「关键安全功能」的前提下，逐步获准自主使用社媒及其他数码平台。

冯德莱恩强调，核心问题早已从儿童是否面临网络风险，转向应如何为他们营造更安全的网络环境。她指出，当局需要考虑哪些类型的平台对孩子有害，并提议将目光锁定在社媒及其他具备「不适合儿童年龄」与「容易令人上瘾」特征的服务商。专家小组成员亦发出警告称，儿童和青少年目前正面临严重风险，整个围绕儿童的网络生态系统必须改变。

冯德莱恩还指出，她可能会采纳专家建议，欧盟委员会将在暑假后提出具体方案。预计她会在9月年度欧盟盟情咨文中宣布相关计划。

目前全球各国如澳洲、英国、中国、印度、美国，均已实施或正考虑推行社媒禁令。这些禁令主要针对TikTok、Alphabet旗下的YouTube、Meta旗下的Instagram和Facebook。欧盟亦加强对这些社媒平台的监管力度。当局上周五勒令Facebook及Instagram移除其「令用户上瘾」的功能，2月也曾向TikTok发出类似警告。欧盟消费者保护专员麦格拉斯表示，预计今年稍后推出的新法例，将为儿童提供更强有力的保障，使其免受成瘾性设计的侵害。

然而，欧盟在立法上面临成员国标准不一致的挑战。西班牙计划禁止16岁之下青少年使用社交网络，而法国拟禁15岁或以下儿童使用，爱沙尼亚等国则反对实施禁令。冯德莱恩表示，欧盟委员会将仔细研究并整合各国方案，以求统一标准并寻求共同解决方案。