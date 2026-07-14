曼谷酒吧大火酿32死 多数遗体扭曲变形 救援人员：死前痛苦挣扎

泰国曼谷翟道翟区一间酒吧日前发生严重火警，死亡人数已增至32人，成为曼谷17年来最严重火灾。参与现场搜救的第一线救援人员其后披露火场惨况，指大部分死者被发现倒毙于舞台前及洗手间附近，由于火场温度极高，不少人在生前曾拼命挣扎，遗体不仅严重烧焦，而且扭曲变形，景状惨烈。

综合《Khaosod》、泰国公共电视台（Thai PBS）等当地媒体报道，火警于7月12日深夜发生在曼谷北部翟道翟区拉抛路附近一间名为Rong Beer Na Lat Phrao的酒吧。事发时酒吧座无虚席，大量顾客正在欣赏现场音乐演出，火势却突然迅速蔓延，现场顿成火海。

相关新闻：曼谷酒吧大火︱店家疑怕顾客借醉走数 锁逃生出口致死伤惨重

参与救援的泰国慈善组织「报德善堂」（Poh Teck Tung Foundation）义工班宗（Banjong Wattana）表示，救援人员抵达时，整座建筑已遭烈焰吞噬，高温及多次爆炸令消防及搜救队一度无法进入火场。

待火势受控后，搜救人员穿上防护装备进入酒吧，眼前景象令人震惊。他指出，大部分死者集中于舞台前方及后方狭窄的洗手间，相信不少人当时试图逃生但未能成功。

班宗表示，由于火场温度极高，不少死者在火海中曾剧烈挣扎，导致手脚及手指僵硬扭曲，遗体严重烧毁，部分甚至难以辨认性别及身份，目前仍须由法医透过DNA比对确认。

疑为防逃单封两道门 救援人员批安全意识薄弱

班宗亦揭露事故背后疑存在严重安全漏洞。

他表示，酒吧原本设有4道大门，但火警发生时只有2道门可以正常使用，其余2道门疑被店方锁上或封闭，严重阻碍顾客逃生。

他指出，火警发生后，大批顾客只能涌向仅余两个出口，现场一度发生推撞及踩踏，多人在出口附近失去知觉；至于靠近起火位置的顾客，根本来不及逃离，最终葬身火海，猛烈火舌更从门口喷出，将门外路树烧至焦黑。

班宗批评，部分酒吧为防止顾客「吃霸王餐」，会刻意封闭部分出口，限制出入动线，但在生死攸关的紧急情况下，保障顾客生命安全应放在首位。

他直言：「如果当时4道门全部打开，相信一定有更多人能够逃生，不会造成如此严重的伤亡。」

生还者：舞台先起火 多人被迫逃往厕所

泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，一名当晚演出的乐手向当局称，火警发生前，舞台附近一个电路断路器开始冒烟，其后突然停电，随即传出爆炸声，大量浓烟迅速充斥整间酒吧。

多名生还者亦表示，最先起火的是舞台位置，火势极速蔓延，迫使不少人向酒吧后方的厨房及洗手间逃跑，最终被困其中。

消防员透露，抵达现场时不少顾客仍受困酒吧内，有人试图由后方逃生，亦有数名从正门逃出的伤者全身烧伤，大部分生还者则因吸入浓烟不停咳嗽。

消防人员花约30分钟将火势扑灭，现场照片显示，酒吧内部几乎完全焚毁，桌椅及装修均烧成焦黑。

市长：出口遭啤酒箱阻塞 警方调查有否疏忽

曼谷市长表示，酒吧共有两个主要出口，其中一个位于厨房附近，但通道被大量啤酒箱堵塞，影响逃生。

另有报道指出，一道标示为「只限职员」的门其实可直接通往室外，但不少顾客并不知道该门属逃生出口。

警方目前正循是否涉及疏忽方向展开调查，包括紧急出口是否被堵塞或封闭，以及酒吧是否违反消防安全规定，导致顾客未能及时逃生。