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俄乌战争 | 乌克兰与9国宣布组成联盟 保护欧洲免受弹道导弹威胁

即时国际
更新时间：09:51 2026-07-14 HKT
发布时间：09:51 2026-07-14 HKT

乌克兰与法国、德国、英国等欧洲9国周一（13日）宣布组成联盟，将在欧洲建立纯防御性的反弹道导弹能力，以应对日益严重的弹道导弹威胁。另一方面，法国总统马克龙宣布，多国部队数月内将在乌克兰部分邻国进行演习，法国又将向乌克兰提供16架「阵风」战斗机。

丹麦、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、乌克兰和英国在声明中说：「我们目标是为欧洲建立共同弹道导弹防御能力。我们这么做不是针对任何民族，而是为了保卫我们自己。」

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由法国和英国主导、旨在为乌克兰提供安全保障的志愿联盟在巴黎举行峰会。美联社
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泽连斯基和马克龙（右）出席志愿联盟峰会。美联社
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法国将向乌克兰提供16架阵风战机。法新社
法国将向乌克兰提供16架阵风战机。法新社

多国部队数月内乌邻国演习

各国指弹道导弹构成的威胁日益升高，事缘弹道导弹比巡航导弹或无人机更难拦截。

声明说：「我们认为保护欧洲需要一套全面解决方案，以整合式导弹防御架构吓阻并消除未来导弹威胁。我们重视乌克兰在抵御俄罗斯侵略战争中积累的独特经验。」

欧洲拟建导弹防御系统

声明未提及建立防御系统的时程，仅表示其他国家仍可加入这项计划。

与此同时，法国总统马克龙表示，多国部队数月内将在乌克兰部分邻国进行演习。马克龙说，俄乌停火后，该部队将作为一支完全防御性力量部署在乌克兰，向乌克兰提供安全保障。他强调，乌克兰安全保障的第一支柱是乌克兰军队。

法向乌提供16架阵风战机

由法国和英国主导、旨在为乌克兰提供安全保障的志愿联盟当日在巴黎举行峰会。在峰会后联合新闻发布会上，马克龙宣布上述消息。同时，英国首相施纪贤说，目前约有25个国家计划参与多国部队。

马克龙又确认乌克兰取得法国16架「阵风」战斗机和新一代防空系统，首架将于2028至2029年间升空，以加强乌克兰防空系统。法国亦将授权乌克兰生产由法国研发的防空导弹等武器装备。
　　

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