生前疑注射黄金求超能力 美健身网红泰国溺毙 豪宅满布垃圾颜料

曾拥有逾230万YouTube订阅者的美国健身网红康纳墨菲（Connor Murphy），日前在泰国疑逃避警方期间跳入湖中溺毙，终年32岁。事件曝光后，其生前异常行为陆续浮面，有好友爆料，指他曾将「黄金」熔解后注射入自己体内，相信这样可获得超能力。警方事后在其租住豪宅内发现遍地垃圾及大量颜料，并在其座驾搜出针筒及白色药丸，案件仍在调查中。

好友称2020年后精神状况恶化 曾深信自己是「上帝」

综合《曼谷邮报》和《太阳报》等报道，事发于7月7日下午，泰国北榄府（Samut Prakan）警方接报，指一名外籍男子在一处湖畔豪宅区行为失常。警员到场后，康纳墨菲突然跳入湖中，不断向湖中央游去，其后体力不支失去踪影。

救援人员立即展开搜索，约30分钟后在距离岸边约20米、水深逾10米位置寻回其遗体，证实已经死亡。美国国务院其后证实，一名美国公民于当日在北榄府身亡，并正向家属提供领事协助。

康纳墨菲离世后，其好友克里斯艾尔金斯（Chris Elkins）接受《太阳报》访问时透露，对方生前精神状况持续恶化，甚至曾进行所谓「黄金注射」，深信能令自己获得特殊能力。

他表示，康纳墨菲曾购入多条金项链，不清楚是将黄金熔化成液体还是磨成金屑，再自行注射体内。他直言，黄金根本不可能令人拥有超能力，若换作其他人说出这种话，他一定会劝对方立即求医。

克里斯艾尔金斯又认为，康纳墨菲的精神状况大约自2020年开始急剧转差，当时他长时间进行极端断食，其后思想愈趋偏激，行为亦变得愈来愈失控。

另一名健身教练兼昔日合作伙伴帕特里克莱昂斯（Patrick Lyons）亦在社交平台发文悼念，透露两人约6年前已停止来往。

他声称，康纳墨菲2020年曾使用一种「非法且极其强效」的药物，导致精神彻底崩溃（psychotic break），整个人变得判若两人。

莱昂斯表示，康纳墨菲当时出现不少妄想症状，其中最严重的是深信自己就是「上帝」。他希望这宗悲剧能提醒外界，不论是增强运动表现药物（PEDs）还是致幻药物，都切勿轻易尝试。不过，加拿大广播公司（（CBC））报道指，暂时未能独立证实有关吸毒指控。

警方调查发现，康纳墨菲与女友租住当地一幢价值约2,200万泰铢（约530万港元）的湖畔豪宅。

屋主向当地传媒表示，康纳墨菲生前曾在屋内大肆破坏，不但将灰色、黄色及黑色颜料涂满墙壁、天花、家具及家电，厨房亦堆满垃圾、空瓶及杂物，现场一片狼藉。

网上流出的片段可见，厨房内的热水壶、搅拌机等电器均被黑色黏稠物覆盖，梳化布满污渍，纸箱塞满垃圾，居住环境极为恶劣。

此外，警方在其座驾内检获两支未使用的针筒及多颗身分未明的白色药丸，正送交化验，以厘清是否与案件有关。

曾拥230万粉丝 好友：社交媒体压力沉重

康纳墨菲以健身及外貌改造内容走红，在YouTube拥有逾230万订阅者，亦是「Looksmaxxing」圈子内具知名度的人物，鼓吹透过健身、整容及改善外貌提升吸引力。

网红Jon Skywalker Brannon发文悼念时表示，两人同一时期踏入网络世界。他写道：「只有上帝知道，这些年来他承受了多么沉重的心理与情绪负担。数百万人看到的，只是他人生其中一个片段。」目前，警方仍就康纳墨菲真正死因及事件经过继续调查。