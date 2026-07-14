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派拉蒙收购华纳兄弟 | 美12州提反垄断诉讼阻止 指合并将削弱市场竞争

即时国际
更新时间：09:08 2026-07-14 HKT
发布时间：09:08 2026-07-14 HKT

美国加州与另外11个州周一（13日）提出诉讼，要求法院阻止派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100亿美元（约8672亿港元）收购华纳兄弟探索（Warner Bros. Discovery），指控这宗荷里活史上最大并购案将削弱市场竞争，导致消费者面临更高价格、更少内容及更低品质。

这项诉讼已向加州北区联邦法院提出，直接挑战联邦政府司法部。司法部上月已在未要求资产分拆或附加任何条件下批准这项交易。

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派拉蒙收购华纳兄弟探索案遭到阻挠。法新社
派拉蒙收购华纳兄弟探索案遭到阻挠。法新社
派拉蒙原定目标是于9月底前完成收购。法新社
派拉蒙原定目标是于9月底前完成收购。法新社
派拉蒙收购华纳兄弟探索案好事多磨。法新社
派拉蒙收购华纳兄弟探索案好事多磨。法新社

指观众将面临更高价格

率领今次诉讼的加州检察长邦塔（Rob Bonta）表示，荷里活5大电影发行商中的2家合并，将损害市场竞争。他说：「观众将面临更高的价格、更低的品质及更少的内容。」

邦塔强调：「在我国，没有人能凌驾法律之上。加州正与志同道合的各州为自由且公平的市场而战，而非被操纵的市场。美国不论在政府或经济中都没有国王。」

并购或大幅𣸵少市场竞争

12州指出，这项交易违反《克莱顿反垄断法》（Clayton Act），因该法禁止可能大幅减少市场竞争的并购案。

参与诉讼的州包括亚利桑那州、科罗拉多州、康涅狄格州、麻省、明尼苏达州、内华达州、新泽西州、新墨西哥州、纽约州、俄勒冈州及华盛顿州。

根据诉讼，若交易完成，合并后的新公司将掌控美国约27%的院线电影发行市场，以及约27%的基本有线电视频道授权市场。

仍须待欧盟与英国审查

派拉蒙原定目标是于9月底前完成收购，不过，全案仍须通过欧盟与英国审查。事缘欧盟与英国监管机关正在评估，这笔交易是否可能损害市场竞争。

Netflix于去年底一度宣布以天价收购华纳兄弟探索（WBD）影视与串流事业，但后来派拉蒙影业出了更高价买下华纳，Netflix也宣布不会再加码。不过这笔交易遭到娱乐产业许多人士反对，他们担心2家历史悠久的竞争对手制片厂结合，不仅颠覆荷里活生态，也可能导致大规模裁员等问题。

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