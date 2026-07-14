北大高材生成墨西哥「芬太尼王」 在美候审

英国广播公司（BBC）近日访问墨西哥贩毒集团「锡那罗亚」的成员及「王哥」的前同事，披露这个人称「王哥」的北京大学毕业生，是如何成为「芬太尼王」的。

根据美国司法部资料，以「芬太尼王」著称的「王哥」是39岁的中国男子，本名为张智栋。他2024年在墨西哥被捕后一度潜逃，直到去年再度落网并被引渡至美国候审，张智栋否认犯行。芬太尼是一种合成鸦片类药物，毒性是海洛英的50倍，仅需几粒盐巴大小的剂量就足以致命。

曾任铁矿中资企业高层

张智栋2010年毕业于北京大学西班牙语系，1年后前往墨西哥从事开采铁矿砂业务的中资企业，很快便晋升至高级职位。与张智栋就读同所大学、后来也在同一间矿业公司工作的Alex（化名）说，张智栋「善于与人谈判，很有办法，能适应各种环境」，尤其在墨西哥做生意，难免要和贩毒集团等地下势力打交道，但他总是有办法和「当地有影响力的人建立关系，不论是官方的还是非官方的」。

矿业公司2013年倒闭，Alex回到中国，张智栋却选择继续留在墨西哥。自称是墨西哥锡那罗亚贩毒集团高层协调人的恩立格说，张智栋后来便涉入贩毒生意，他和一名毒枭的女性亲属展开恋情，让他得以打进集团核心圈。另一名负责跑腿的贩毒集团成员路易斯（化名）说，2019年他应老板要求为一场会议把风，当时张智栋就「前来推销他的产品」，也就是制造芬太尼所需的化学原料。在他看来，张智栋正是将芬太尼带进集团，并开启这条业务线的人。根据墨西哥安全机构调查，张智栋经营的非法业务遍及美洲、欧洲、中国和日本。