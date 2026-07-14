俄以东京作间谍基地日坦承需严防

《纽约时报》周日报道，俄罗斯在对乌克兰作战期间，将日本作为科技运用与间谍活动的基地。日方昨日表示，已意识到有必要更有效防范外国情报活动。

10枚导弹无人机9含日组件

《纽约时报》引述官员称，一些俄罗斯间谍在战争爆发后遭西方国家驱逐，最后转往日本。该媒体指出，日本松散的间谍防治法律，以及富庶的高科技产业，使该国成为克里姆林宫对乌克兰战争中的重要据点。乌克兰政府估计，俄罗斯发射的导弹和无人机中，有10枚就有9枚含有日本零组件。



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报道引述5个西方情报机构的现任与前任成员透露，东京是俄罗斯军事情报单位「第20局」（20th Directorate）的所在地。该单位人员伪装成外交官或商务人士，企图在当地购买或窃取军事战斗技术并运回俄罗斯。

日本政府发言人木原稔昨日表示：「我们认识到，在安全环境快速变化之际，有必要更积极反制威胁日本国家安全的外国情报活动，例如获取关键资讯等行为。」木原稔拒绝直接对《纽时》的报道发表评论，但他告诉记者，东京当局「必须以更严格的态度处理这项议题」。

《纽时》指出，俄罗斯在日本的相关行动是由菲利琴科夫负责，他是俄国的情报特工，目前以俄罗斯航空东京办事处员工的身份作为掩护。