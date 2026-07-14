美伊战争 | 伊朗再袭商船 巡航导弹击中阿联酋2油轮 酿1死8伤

美国和伊朗战火重燃之际，霍尔木兹危机再度升级。阿联酋国防部周二（14日）表示，2艘阿联酋油轮在霍尔木兹海峡南部航道遭伊朗巡航导弹击中，造成1名印度籍船员死亡，8人受伤。

阿联酋国防部表示，遭攻击的2艘油轮分别为「蒙巴萨号」（Mombasa）与「阿尔巴希亚号」（Al Bahiyah）。2艘船当时在霍尔木兹兹海峡南部航道航行，位于阿曼领海内，死者是在「蒙巴萨号」上工作的印度船员，8名伤者中有4人伤势严重，其中6人为印度籍、2人为乌克兰籍。攻击导致2艘油轮起火并造成船体受损，不过火势已获控制。

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伊朗再袭商船，发射巡航导弹击中阿联酋2油轮。路透社

霍尔木兹危机再次升级，伊朗袭击阿联酋2艘油轮。法新社

美伊谅解备忘录达成后，海峡形成两条通行航道，分别为伊朗管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道。路透社

阿联酋谴责伊朗公然攻击

阿联酋国防部谴责这是公然的攻击，表示阿联酋保留充分权利回应这次升级行动，并指已做好万全准备应对任何威胁，将采取一切必要措施，坚决回应任何企图破坏国家安全与稳定的行为。

由于地区局势升级，美国驻阿布扎比大使馆以及驻杜拜领事馆均已取消周三（15日）之前的外交领事协助预约。美国驻阿联酋外交团队呼吁，未来2天有预约的人不应该前往大使馆或领事馆。

伊朗：南部航道「不安全」

较早前，伊朗驻英国大使馆在社交媒体上说，霍尔木兹海峡南部航道「不安全、不可靠，且易发生事故」。

伊朗驻英使馆说，为遵守伊斯兰堡谅解备忘录，伊朗建立一条临时海上安全走廊，该走廊无技术和军事障碍，并已告知国际海事组织。然而，「美国正将船只引向一条危险的南部平行航道。该路线不仅合法性存疑，还不安全、不可靠，且易发生事故」。

伊朗驻英使馆指出，美国袭击伊朗港口等「军事侵略行径」，已使霍尔木兹海峡成为高度紧张且高风险区域。

伊朗早前宣布关闭霍尔木兹海峡

美伊谅解备忘录达成后，霍尔木兹海峡形成2条通行航道，分别为伊朗管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道，美军在南部航道提供通航协助。

然而，伊朗革命卫队海军12日凌晨已宣布，鉴于外国势力非法干预造成不安全局面，霍尔木兹海峡即日起关闭，直至另行通知以及美国停止干涉该区为止。