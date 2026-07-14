美伊战争︱特朗普通知国会重启战争 伊朗：袭击美国海军第五舰队司令部

美国总统特朗普正式通知国会，已于7月7日恢复对伊朗的军事行动。特朗普政府认为，此举将重新启动为期60天的期限，让总统得以在未经国会批准的情况下，持续在中东地区动用武力。特朗普又在其社交平台Truth Social发文，宣布将在美东时间周四晚（香港时间周五上午9时）发表全国讲话。



新华社引述伊朗媒体星期二（7月14日）报道，位于巴林的美国海军第五舰队司令部遭到伊朗导弹袭击。巴林内政部此前发表声明说，巴林已拉响空袭警报。

特朗普在签署日期为7月10日的信中表示：「我下令采取这项军事行动，符合我保护美国人民及维护美国国家安全与外交政策利益的责任。」

美军首出动自杀式无人艇，炸伊朗潜艇维修基地。美联社

美军公开三艘无人艇冲向目标并引发猛烈爆炸的25秒影片片段。美联社

传特朗普已知会国会，对伊朗的战事重启。路透社

面对美军排山倒海的空袭，伊朗方面亦不甘示弱展开全面军事反扑。路透社

重新启动60天期限

信中概述特朗普对伊朗冲突的处置，包括4月7日下令实施为期2周的停火，之后又延长停火期限，以及政府致力透过外交途径解决冲突的努力。

特朗普在信中提到，他6月17日与伊朗签署谅解备忘录，并指控伊朗攻击航经霍尔木兹海峡的商船，违反协议，因此下令恢复对伊朗的军事打击。

周三凌晨起恢复海上封锁 扬言向霍峡货船收20%费用

随著冲突升温，特朗普周一（13日）表示，美国将恢复对伊朗的海上封锁，并确保霍尔木兹海峡维持通航。他又宣布周四将发表全国讲话，但未提到讲话目的与主旨，各界预测与伊朗局势变化有关。

特朗普上次于4月1日，美国与以色列对伊朗发动战事约一个月后发表全国讲话，说明军事行动进展及处理伊朗核问题的迫切性。

美国《战争权力法》（War Powers Resolution）规定，总统必须在采取军事行动之后的48小时内通知国会，若未获国会授权或宣战，军事行动必须于60天内终止。

联合国国际海事组织反对收费

令人错愕的是，特朗普推翻了美军过去维护霍尔木兹海峡「自由航行、免收费用」的长期外交政策，宣布美军将向过往该海峡的其余国家商船征收货物总值高达20%的「安全护航费」，以补偿美军提供安全保障的成本。

此举随即遭到联合国国际海事组织（IMO）发表声明严厉反对，批评强行征收通行费完全缺乏国际法理基础。而国际油价随即应声暴涨，布兰特原油期货单日狂飙7.8%，高见每桶81.92美元。

美军连续3晚夜袭伊朗 炸雷达导弹及海岸监视系统

美军中央司令部随后发表官方声明指，遵照总统指令，美军中央司令部部队已于美国东部时间13日下午4时45分（香港时间14日凌晨4点45分），正式对伊朗展开连续第三晚的连环轰炸。美军官员透露，今次打击的目标主要瞄准伊朗境内的关键军事设施，包括防空系统、雷达站、无人机与导弹发射基地，以及多艘小型作战快艇。

伊朗官方媒体及法斯通讯社（Fars News）证实，大批美军战机及导弹深夜空袭了伊朗本土多个省份，包括霍尔木兹甘省、胡齐斯坦省、中央省，以及东部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什岛、格什姆岛、阿布穆萨岛附近海域以及布什尔省贾姆县，深夜均传出多次惊天动地的连环爆炸声。

美军表示，袭击旨在持续施压并重创伊朗武装力量，削弱其在霍尔木兹海峡袭击平民及商船的能力。