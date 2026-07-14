伊朗局势︱美军连续第三晚空袭伊朗 明起重启海上封锁 特朗普：将炸地下核设施

美国总统特朗普在当地时间周一（13日）再度下令对伊朗发动新一轮海空攻击。美军中央司令部（CENTCOM）随后证实，已启动对伊朗连续第三个晚上的猛烈空袭，这亦是美军在一周内对伊实施的第五轮袭击。与此同时，美方宣布于格林威治时间14日晚上8时（香港15日凌晨4时）起，全面恢复对伊朗所有港口及海岸线的海上封锁，并扬言下一步将彻底炸毁伊朗防御力最强的「镐山」深层地下核设施。伊朗方面亦不甘示弱，旋即出动大量自杀式无人机及巡航导弹反击，狂轰美军舰艇及驻科威特美军基地。

周三凌晨起恢复海上封锁 特朗普扬言向霍峡货船收20%费用

综合外电及美国官员消息透露，是次美伊战火重燃的导火线，源于美伊双方此前达成的临时和平协议遭到破坏。特朗普上周公开宣告停火「结束」，并批评伊朗并未通过协议的「测试」。特朗普在接受美国保守派电台节目主持人休伊特（Hugh Hewitt）访问时态度强硬，扬言：「我们今晚会狠狠打击他们，明天也会狠狠打击他们，他们对此毫无办法。他们除了嘴巴大，根本一无所有。」

特朗普更直接点名伊朗位于纳坦兹铀浓缩设施附近的「镐山」深层地下核设施，警告美军一直在密切监视，并已做好准备随时动用武力将其彻底摧毁。 据报道，「镐山」位于伊朗纳坦兹铀浓缩设施附近，拥有两座深埋地下的隧道群，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一，甚至可能能够抵御美国现役最强钻地炸弹的攻击。

在经济与战略层面，美海军主导的联合海事信息中心（JMIC）发出紧急通告，宣布美军将于格林尼治时间7月14日20:00（美国东部时间14日下午4时45分、香港15日凌晨4时45分）开始，对整个伊朗海岸线、所有港口及石油码头实施全面海上封锁；封锁适用于所有往返伊朗港口和沿海地区的船只，无论其悬挂何种国旗。

更令人错愕的是，特朗普推翻了美军过去维护霍尔木兹海峡「自由航行、免收费用」的长期外交政策，宣布美军将向过往该海峡的其余国家商船征收货物总值高达20%的「安全护航费」，声称以补偿美军提供安全保障的成本。

此举随即遭到联合国国际海事组织（IMO）发表声明严厉反对，批评强行征收通行费完全缺乏国际法理基础。而国际油价随即应声暴涨，布兰特原油期货单日狂飙7.8%，高见每桶81.92美元。

美军连续三晚夜袭伊朗 炸雷达导弹及海岸监视系统

美军中央司令部随后发表官方声明指，遵照总统指令，美军中央司令部部队已于美国东部时间13日下午4时45分（香港时间14日凌晨4点45分），正式对伊朗展开连续第三晚的连环轰炸。美军官员透露，今次打击的目标主要瞄准伊朗境内的关键军事设施，包括防空系统、雷达站、无人机与导弹发射基地，以及多艘小型作战快艇。

伊朗官方媒体及法斯通讯社（Fars News）证实，大批美军战机及导弹深夜空袭了伊朗本土多个省份，包括霍尔木兹甘省、胡齐斯坦省、中央省，以及东部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什岛、格什姆岛、阿布穆萨岛附近海域以及布什尔省贾姆县，深夜均传出多次惊天动地的连环爆炸声。

美军表示，袭击旨在持续施压并重创伊朗武装力量，削弱其在霍尔木兹海峡袭击平民及商船的能力。

伊朗强烈反扑射巡航导弹 突袭驻科美军基地报复

面对美军排山倒海的空袭，伊朗亦不甘示弱展开全面军事反扑。伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）首先在社交媒体上公开嘲讽特朗普的「护航费」政策，戏称既然美国承认提供安全应获补偿，那长期作为霍尔木兹海峡「守卫者」的伊朗，未来亦将理所当然地向过路船只收取合理的保护费。

在军事行动上，伊朗军队于14日凌晨发表战报，宣布已采取实质军事行动向美国「敌人的侵略」作出对等报复。伊朗军队在数小时前，秘密出动大批自杀式无人机编队，跨国突袭了驻科威特美军的军事基地，狂轰美军的通信系统、燃料储存设施、「爱国者」防空系统、控制塔以及地下弹药库。同时，伊朗海军宣称向波斯湾海域发射了多枚先进的巡航导弹，直接向多艘美军现役舰艇实施打击。

受美伊两军大规模交火波及，中东多国亦陷入临战恐慌。邻近美军第五舰队总部的巴林，一日内三度拉响防空导弹警报；约旦军方亦宣布在领空紧急击落了四枚飞越当地的伊朗导弹；而科威特外交部则指其位于伊拉克的领事馆遭受袭击，并强烈谴责伊朗及其扶植的伊拉克什叶派民兵武装。