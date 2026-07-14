伊朗局势︱美军连续第三晚空袭伊朗 明起恢复海上封锁 传特朗普知会国会「战事重启」

美国总统特朗普在当地时间周一（13日）再度下令对伊朗发动新一轮海空攻击。美军中央司令部（CENTCOM）随后证实，已启动对伊朗连续第三个晚上的猛烈空袭，这亦是美军在一周内对伊实施的第五轮袭击。与此同时，美方宣布于格林威治时间14日晚上8时（香港15日凌晨4时）起，全面恢复对伊朗所有港口及海岸线的海上封锁，并扬言下一步将彻底炸毁伊朗防御力最强的「镐山」深层地下核设施。伊朗方面亦不甘示弱，旋即出动大量自杀式无人机及巡航导弹反击，狂轰美军舰艇及驻科威特美军基地。

周三凌晨起恢复海上封锁 特朗普扬言向霍峡货船收20%费用

综合外电及美国官员消息透露，是次美伊战火重燃的导火线，源于美伊双方此前达成的临时和平协议遭到破坏。特朗普上周公开宣告停火「结束」，并批评伊朗并未通过协议的「测试」。特朗普在接受美国保守派电台节目主持人休伊特（Hugh Hewitt）访问时态度强硬，扬言：「我们今晚会狠狠打击他们，明天也会狠狠打击他们，他们对此毫无办法。他们除了嘴巴大，根本一无所有。」

传特朗普已知会国会，对伊朗的战事重启。路透社

面对美军排山倒海的空袭，伊朗方面亦不甘示弱展开全面军事反扑。路透社

特朗普更直接点名伊朗位于纳坦兹铀浓缩设施附近的「镐山」深层地下核设施，警告美军一直在密切监视，并已做好准备随时动用武力将其彻底摧毁。 据报道，「镐山」位于伊朗纳坦兹铀浓缩设施附近，拥有两座深埋地下的隧道群，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一，甚至可能能够抵御美国现役最强钻地炸弹的攻击。

在经济与战略层面，美海军主导的联合海事信息中心（JMIC）发出紧急通告，宣布美军将于格林尼治时间7月14日20:00（美国东部时间14日下午4时45分、香港15日凌晨4时45分）开始，对整个伊朗海岸线、所有港口及石油码头实施全面海上封锁；封锁适用于所有往返伊朗港口和沿海地区的船只，无论其悬挂何种国旗。

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更令人错愕的是，特朗普推翻了美军过去维护霍尔木兹海峡「自由航行、免收费用」的长期外交政策，宣布美军将向过往该海峡的其余国家商船征收货物总值高达20%的「安全护航费」，以补偿美军提供安全保障的成本。

此举随即遭到联合国国际海事组织（IMO）发表声明严厉反对，批评强行征收通行费完全缺乏国际法理基础。而国际油价随即应声暴涨，布兰特原油期货单日狂飙7.8%，高见每桶81.92美元。

美军连续三晚夜袭伊朗 炸雷达导弹及海岸监视系统

美军中央司令部随后发表官方声明指，遵照总统指令，美军中央司令部部队已于美国东部时间13日下午4时45分（香港时间14日凌晨4点45分），正式对伊朗展开连续第三晚的连环轰炸。美军官员透露，今次打击的目标主要瞄准伊朗境内的关键军事设施，包括防空系统、雷达站、无人机与导弹发射基地，以及多艘小型作战快艇。

伊朗官方媒体及法斯通讯社（Fars News）证实，大批美军战机及导弹深夜空袭了伊朗本土多个省份，包括霍尔木兹甘省、胡齐斯坦省、中央省，以及东部的西斯坦－俾路支斯坦省。其中基什岛、格什姆岛、阿布穆萨岛附近海域以及布什尔省贾姆县，深夜均传出多次惊天动地的连环爆炸声。

美军表示，袭击旨在持续施压并重创伊朗武装力量，削弱其在霍尔木兹海峡袭击平民及商船的能力。

伊朗强烈反扑射巡航导弹 突袭驻科美军基地报复

面对美军排山倒海的空袭，伊朗亦不甘示弱展开全面军事反扑。伊朗外交部长阿拉格齐（Abbas Araghchi）首先在社交媒体上公开嘲讽特朗普的「护航费」政策，戏称既然美国承认提供安全应获补偿，那长期作为霍尔木兹海峡「守卫者」的伊朗，未来亦将理所当然地向过路船只收取合理的保护费。

在军事行动上，伊朗军队于14日凌晨发表战报，宣布已采取实质军事行动向美国「敌人的侵略」作出对等报复。伊朗军队在数小时前，秘密出动大批自杀式无人机编队，跨国突袭了驻科威特美军的军事基地，狂轰美军的通信系统、燃料储存设施、「爱国者」防空系统、控制塔以及地下弹药库。同时，伊朗海军宣称向波斯湾海域发射了多枚先进的巡航导弹，直接向多艘美军现役舰艇实施打击。

受美伊两军大规模交火波及，中东多国亦陷入临战恐慌。邻近美军第五舰队总部的巴林，一日内三度拉响防空导弹警报；约旦军方亦宣布在领空紧急击落了四枚飞越当地的伊朗导弹；而科威特外交部则指其位于伊拉克的领事馆遭受袭击，并强烈谴责伊朗及其扶植的伊拉克什叶派民兵武装。

另外，美国《纽约时报》13日报道，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。报道指，该报当天获取了特朗普10日致国会领导人的一封信，信中写道，美军于7日针对伊朗境内的目标实施了「防御性打击」。

报道指出，这份信再次激化了国会与白宫之间的争端，尽管国会参众两院此前已投票要求总统结束战争或寻求批准方可继续行动，但白宫坚称，特朗普作为三军统帅，是在宪法权力范围内行事。

此前，美国国会参议院6月23日通过一项限制总统战争权力的决议，要求总统特朗普结束对伊朗军事行动，并在今后对伊朗采取军事行动前必须获得国会授权。该决议此前已由众议院通过。