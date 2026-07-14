直布罗陀118年边境管制取消 7月15日起与西班牙自由往来

英国海外领土直布罗陀（Gibraltar）与西班牙之间长达118年的边境管制即将取消，双方预计由7月15日起实施新安排，容许人员及货物流动更加自由。这项改变被视为英国脱欧后，欧盟与英国多年谈判达成的重要成果。

每日1.5万名西班牙居民跨境工作

直布罗陀位于伊比利亚半岛最南端，面积约6.8平方公里，人口约4万。虽然距离西班牙城市拉利内阿德拉孔塞普西翁（La Línea de la Concepción）仅一街之隔，但过去居民及跨境工作人士每日往返时，均须经过边境检查。

目前约有1.5万名在直布罗陀工作的西班牙居民每日跨境，繁忙时段经常出现长长车龙及人潮。有在直布罗陀航运及旅游公司任职的人力资源员工表示：「两地之间存在边境是荒谬的，不应该有一道围栏将不同地方的人分隔。」

英国海外领土直布罗陀与西班牙之间长达118年的边境管制即将取消，双方预计由7月15日起实施新安排。路透社

目前约有1.5万名在直布罗陀工作的西班牙居民每日跨境，繁忙时段经常出现长长车龙及人潮。路透社

直布罗陀位于伊比利亚半岛最南端，面积约6.8平方公里，人口约4万。路透社

新安排源于英国2016年脱欧公投后，直布罗陀未来地位的不确定性。由于直布罗陀与欧盟成员国西班牙接壤，英国脱离欧盟后，如何处理这条陆地边界成为英国、欧盟及西班牙谈判的主要难题。

英国前往直布罗陀须接受护照检查

根据协议，直布罗陀将与欧盟申根区自由流动制度及关税联盟接轨，实现人员及货物更自由往来。从非申根地区抵达直布罗陀的人士，例如由英国前往者，仍须在机场及港口接受直布罗陀及西班牙官员检查护照。

直布罗陀首席部长皮卡多（Fabian Picardo）形容新安排是「巨大改变」，表示过去八代直布罗陀居民的生活都受到边境限制影响。他认为，新制度将带来「人员及货物完全流动」，并有助推动经济发展。

直布罗陀是全球人均收入最高地区之一，主要产业包括金融服务、航运及网上博彩。不过，毗邻的西班牙拉利内阿德拉孔塞普西翁则是安达卢西亚较贫困地区，失业率接近30%。当地市长弗兰科（Juan Franco）表示，取消边境将带来重要经济效益，因为当地不少企业约三分之一收入来自直布罗陀客户。他表示：「1908年以来，我们一直有一道边境围栏，这是一件历史性的事情。」

直布罗陀居民过去强烈反对英国脱欧。2016年公投中，约96%居民支持留在欧盟。他们担心脱欧会加强西班牙对直布罗陀主权的要求，同时忧虑对航运、金融服务及网上博彩等与欧盟紧密相连的产业造成影响。

直布罗陀著名的巨岩（Rock of Gibraltar）位于欧洲大陆西南端，毗邻大西洋与地中海交界，距离摩洛哥仅约14公里。这片土地过去曾经历多场军事冲突、主权争议，以及西班牙长达13年的封锁。

直布罗陀主权问题长期存在。西班牙一直声称拥有直布罗陀主权，而英国自1713年《乌得勒支条约》（Treaty of Utrecht）后控制该地。1969年，西班牙独裁者佛朗哥（Francisco Franco）政府曾封锁直布罗陀边境，封锁持续至1982年才解除。