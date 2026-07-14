世界杯2026｜对决英格兰前夕 阿根廷足总传遭FBI调查 涉洗黑钱、诈骗

世界杯传统劲旅阿根廷队在今届赛事表现大勇，成功杀入四强，即将与宿敌英格兰队合演世纪对决，然而，在决战前夕，蓝白军团却恐「后方失火」。美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，联邦调查局（FBI）正对阿根廷足总展开大规模调查，指控其涉嫌在美国洗黑钱及诈骗，涉及流向美国金融系统的资金最少高达二亿六千万美元。目前调查规模已进一步扩大，令这支夺冠热门的冲冠之路蒙上阴影。

FBI掌握美银摩根文件 调查大亨体育洗黑钱

综合外电及阿根廷传媒《民族报》（La Nacion）报道，联邦调查局早在2025年已暗中对阿根廷足总展开调查，并在今年接获阿根廷安全部通报关键线索后，决定扩大调查规模。当局现正重点彻查阿根廷足总在迈阿密的商业活动，并全力追查流向美国金融系统、最少达二亿六千万美元巨款的真正去向及用途。消息人士透露，除了该笔巨额资金外，阿根廷足总还有另外五千七百万美元用途不明的离奇交易。

阿根廷足总主席泰比亚。路透社

世界杯传统劲旅阿根廷队在今届赛事表现大勇，成功杀入四强，即将与宿敌英格兰队合演世纪对决。路透社

联邦调查局（FBI）正对阿根廷足总展开大规模调查，指控其涉嫌在美国洗黑钱及诈骗。路透社

据悉，联邦调查局的调查焦点，是为了厘清阿根廷足总与负责处理海外赞助商商业协议的「TourProdEnter」公司之间的利益输送关系。该公司由阿根廷著名监制法罗尼（Javier Faroni）拥有，目前已被至少三名联邦检察官联手调查。调查人员至今已从花旗银行（Citibank）、美国银行（Bank of America）及摩根大通（JP Morgan）等国际金融巨头手中，取得涉及数以百万计美元流动的内部关键文件，并发现该些资金只有少部分是用于足总的日常运作支出。FBI目前已正式向阿根廷体育大亨托法尼（Guillermo Tofani）进行问话。

借助美斯效应迈阿密扩张 高层涉逃税辩称政治针对

报道提到，阿根廷足总的赞助金过去一向直接由赞助商支付，再分流予当地的青年球会作为青训发展之用。惟自从阿根廷夺得2022年世界杯冠军后，足总高层却与「TourProdEnter」达成秘密协议，将所有海外款项透过该公司进行转流。同时，足总亦涉嫌利用球王美斯（Lionel Messi）加盟美职联球会国际迈阿密（Inter Miami）的黄金机会，大肆扩大在迈阿密的影响力，包括在2023年美洲国家杯前于佛罗里达州南部设立办公室，并斥巨资兴建两个训练设施。

事实上，阿根廷足总的涉嫌贪腐指控早有前科。阿根廷警方在去年十二月，已就涉嫌洗黑钱及涉及财务公司「Sur Finanzas」的逃税指控，大举前往阿根廷足总总部及多间国内球会进行突击搜查。足总主席泰比亚（Claudio "Chiqui" Tapia）等核心高层现时均面对刑事指控。不过，泰比亚等人坚决否认有任何违法行为，反指是次风波是因为他们在当地职业足球的未来发展规划上，与阿根廷现任总统米莱（Javier Milei）意见不合，才会遭到政治方针的刻意针对与打压。

调查尚属初阶未起诉 四强大战料照常披甲

虽然这场司法风暴在世界杯四强前夕引爆，但由于目前的调查仍处于初步阶段，美国华府暂时未正式对任何人提起诉讼。加上是次洗黑钱及诈骗风波本质上属于经济犯罪，而非国际足协（FIFA）可以或需要介入的球场违规问题，外界预料事件不会直接影响阿根廷国家队在球场上的参赛资格及表现。

目前，身处舆论漩涡中心的阿根廷足总主席泰比亚，依然获准留在美国境内，并继续与阿根廷国家队一同行动，督师备战即将到来的世界杯准决赛。这场绿茵场外的法律大战最终将如何演变，已成为全球体育界在世界杯期间最关注的焦点之一。