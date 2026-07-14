伊朗局势·有片︱美军首出动自杀式无人艇 炸伊朗潜艇维修基地

美军中央司令部（CENTCOM）发表声明，指首度派出新研发的「单向攻击水面无人艇」（即自杀式无人艇），于周日（12日）对伊朗一座重要舰艇维修设施实施突击。美军随后更公开了无人艇冲向目标并引发猛烈爆炸的25秒影片片段。伊朗对事件暂未有回应。

三艘海盗无人艇奔袭港口 伊朗暂未回应

美军中央司令部于当地周一（13日）在官方社交媒体上发文称，是次行动代号为「海盗」（Corsair），7月12日三艘「单向攻击水面无人艇」成功突破了波斯湾一带的防御网络，直接击中并重创了伊朗阿巴斯港海军基地的核心港口设施。

报道指，阿巴斯港海军基地向来被视为伊朗海军及革命卫队的战略命脉，大批常规潜艇、小型潜舰及大型水面舰艇皆在此处进行定期的维修与补给。军事专家分析指，美军是次定点清除行动，或令伊朗海军的潜艇后勤及长途作战能力在短期内陷入瘫痪。

美军中央司令部在发布帖文的同时，配发了一段时长25秒的战场实况短视频。从公开的监控与艇载视角视频可见，美军研发的「海盗」水面无人艇以极高航速在海面上劈波斩浪，携带高爆炸药冲向伊朗阿巴斯港海军基地的既定目标。在撞击瞬间，画面随即发生猛烈的连环爆炸，现场顿时化作一片火海，巨大冲击波与黑烟直冲云霄。

美军中央司令部表示，这是美国首次在真实的军事冲突与实战行动中部署水面无人艇执行单向自杀式打击任务。