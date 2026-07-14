伊朗局势︱沙特空袭萨那机场拦截伊朗客机 胡塞武装报复扣押红十字国际委员会飞机及机长

中东局势再度急剧升温，据外电报道，沙特阿拉伯军方于周一（13日）罕有地向由也门胡塞武装（Houthis）控制的首都萨那国际机场发动猛烈空袭，企图强行阻止一架来自伊朗的飞机降落，萨那市内多处传出巨大爆炸声。对此，胡塞武装随即展开强烈报复，不仅扬言要沙特对是次袭击承担严重后果，更于同日在萨那机场扣押了一架隶属红十字国际委员会的飞机，并将机长及副机长非法拘留，令国际人道救援组织无辜卷入战火。

战机越境爆连环轰鸣 伊朗客机被迫转飞荷台达

《耶路撒冷邮报》引述也门媒体昨日下午的报道指出，得到海湾国家支持的沙特阿拉伯空军，昨日突然出动多架战机越境进入也门领空，并向胡塞武装牢牢控制的萨那国际机场跑道实施精准空袭。据悉，沙特此举性质极为罕见，主要目的是为了切断胡塞武装与德黑兰的实质联系，并强行阻止一架即将在萨那降落的伊朗飞机。

当地萨那居民事后向传媒声称，空袭发生时，市内上空传出战机猛烈飞越的轰鸣声，随后机场方向便接连传出数次震耳欲聋的空袭爆炸声。虽然沙特成功炸毁萨那机场跑道，但由伊朗革命卫队（IRGC）营运的法斯通讯社同日随后证实，该架遭到沙特拦截的伊朗客机最终化险为夷，并已成功改道降落于胡塞武装控制的另一个重要据点——也门荷台达国际机场。

面对沙特的越境空袭，胡塞武装发言人昨日发表严正声明，强烈指责沙特阿拉伯对萨那国际机场的行径，并发出强硬警告，直言沙特将必须对是次军事袭击所引发的一切报复后果承担全责。与此同时，胡塞武装立刻采取实质报复举措，也门新闻部长同日证实，胡塞武装已在萨那国际机场内强行扣押了一架红十字国际委员会的飞机，并将该机的机长和副机长双双扣留在机场内作为谈判筹码，引发国际人道机构的高度关注。

另一方面，得到国际社会普遍承认的也门合法政府则对局势表示极度忧虑。也门国防部发表严厉声明，公开警告称政府军的「耐心已经耗尽」，强调将对伊朗和胡塞武装任何非法侵犯也门领空的行为作出对等的强烈回应。也门国防部发言人更表示：「也门武装部队已声明，他们属于也门人民，尤其属于也门人民。」报道指，也门局势目前仍处于实质分裂状态，首都萨那目前由胡塞武装控制，而得到沙特阿拉伯和其他海湾国家支持的也门合法政府，则被迫在南部城市亚丁（Aden）维持运作，是次冲突预料将令中东地缘政治危机进一步恶化。