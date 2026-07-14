张允基案｜谎言被车CAM戳破 承认强奸杀害光州女高中生 最高可判死刑

震惊南韩社会的「光州女高中生惨死案」迎来重大突破。一直以来狡辩是因「想自杀而冲动随机杀人」的23岁凶嫌张允基（Jang Yoon-gi），在被捕两个月后，终于在周一（13日）的庭审中全盘推翻早前供词，正式改口承认犯下预谋强奸杀人罪。让这头恶魔心防全破的关键，正是检察官在重启调查后，利用高科技修复了案发现场周边大货车的行车记录仪画面。当看到自己丑陋的犯行以清晰画质呈现眼前时，张允基自知无从抵赖，终於坦承全部罪行。

密谋掳上车强奸遭反抗狠下毒手 揭另涉禁锢性侵越籍女前同事

综合《韩国时报》及《韩联社》报导，这起惨剧发生于今年5月5日凌晨。张允基在西南城市光州广域市光山区一处人烟稀少的步道上，盯上了年仅16岁的高二女学生李彩源。他企图将李女强行绑架上车进行性侵，遭到激烈反抗后竟然恼羞成怒，残忍地用凶器将少女刺死。期间一名17岁男同学见义勇为上前营救，亦遭到张允基挥刀砍伤。

警方随后更查出，张允基过去还涉嫌于5月3日长期跟踪、禁锢及性侵犯一名越南籍女前同事。

张允基于6月被正式起诉，开庭初期态度嚣张，坚称自己因为厌世想寻死，只是「顺手带走一个人」，试图将预谋强奸杀人导向「偶发性犯罪」以减轻罪刑。警方最初亦仅以普通谋杀罪立案。然而，检方在正式起诉时将指控升级为强奸杀人罪，理由是发现几项新的关键证据，包括在张允基住所发现被严重破坏的性玩偶（情趣吹气娃娃）、其车内留有的塑胶束带，以及案发前他故意敞开汽车后门等，种种蛛丝马迹均指向这是一宗具性动机的密谋强奸案。

最终，张允基在法庭上与律师确认犯罪影片后，全盘认罪。根据韩国法律，普通谋杀罪最低可判处五年有期徒刑，但强奸谋杀罪则适用《性犯罪处罚特别案件法》，刑罚最高可判无期徒刑或死刑。

疑犯张允基（左）涉奸杀女高中生李彩媛，调查小组被揭循私灭证。 光州地方警察厅、光州全南哀悼团体

警官父亲涉嫌勾结包庇 掩盖真相引发全国公愤

这起案件之所以引发南韩全国关注，不仅是因为犯行恶劣，更因为张允基的父亲竟然是一名警界的「现职警官」。这宗涉嫌掩盖真相的案件，已演变成一宗因警方监管不力而导致的系统性失职大规模丑闻，点燃了南韩民众的强烈愤慨。检察官和特别调查小组调查人员发现，当时负责主办此案的光州光山警察署警员，竟然涉嫌为了「保护自己人」，故意遗漏或销毁包括性玩偶和车内束带等关键证据，甚至涉嫌向张允基的父亲泄露机密调查信息以协助篡改证据。目前，该警署已有两名高层（前署长及刑事调查科科长）正接受严厉调查，另有一名警员已因涉嫌篡改证据被正式逮捕。这项涉及政警特权的黑幕曝光后，引发外界对南韩政府进一步剥夺检察官补充调查权的政策产生巨大争议。

「难道警察组织比我女儿的命重要？」 痛心母亲哭求判处死刑

受害者李彩源的家属与多个民间团体，13日上午强忍悲痛聚集在光州地方法院前抗议，怒斥现有的警方调查结果根本是被刻意隐瞒与造假的产物。在公审前的记者会及庭审中，遇害女高中生的母亲在镜头前情绪完全溃堤，哭著控诉：「难道守护你们警察组织，比我女儿的命还重要吗？」、「请对这个夺走我女儿宝贵生命、彻底摧毁我们家庭的恶魔判处法律允许的最严厉的刑罚——死刑。」