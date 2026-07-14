富国岛15死船难船长被捕 幸存者称多人不理指引没穿救生衣

越南富国岛（Phu Quoc）附近海域11日发生船难，15名印度观光客死亡，遗体周一返乡。57岁船长阮鸿海（Nguyen Hong Hai，音译）涉嫌违反「水路运输安全法规」被捕。

事故于11日下午1时许，发生在富国岛南方热门跳岛景点外云退岛海域。这是印度智能手机品牌「Lava International」举行的员工旅游，参与成员包括公司员工、经销商及零售伙伴。全团分成3组搭船，其中一艘载着32名团员及4名越南船员的快艇，从外云退岛出发不到半公里就翻覆。

越南富国岛快艇倾覆，游客被救上岸。

48岁经销商伙伴库马尔（Ashish Kumar）回忆，他在岸边亲眼看见游船翻覆，众人惊声呼救，附近船只迅速驰援，但为时已晚。

《越南快报》（VN Express）则引述幸存者说法指出，船长在出发前要求所有人穿上救生衣，但许多人只拿在手上。快艇翻覆后，一些乘客受困船舱内，被迫从船首或窗户脱逃。

驾船经过的何文禄（Ha Van Loc，音译）说，他看见10几人紧抓着翻覆的船身，其他人没穿救生衣，在水中挣扎，「他们被海浪淹没仍挥手求救」。当时海况恶劣，加上担心船只螺旋桨会打伤落水者，他不敢贸然靠近，只好与船员抛出连接绳索的救生圈，最终在10分钟内救起4人。