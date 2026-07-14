Vons超市｜顾客猝逝竟用购物车遮遗体继续营业　经理轰公司毫无同理心

尽管员工立即进行心肺复苏术，消防人员也赶抵现场抢救，最终仍宣告不治。然而，顾客身亡后，超市并未暂停营业，遗体在店内停留约4个小时，期间其他消费者仍持续购物。现场主管更指控，总公司人员透过监视器掌握状况后，竟要求员工以购物车及阳伞围住遗体，引发员工与工会痛批，公司将营运及获利置于人命与尊严之前。

总部隔CCTV指挥处理

综合当地传媒报道，事件发生于7月5日晚，地点位于加州洛杉矶格拉纳达山（Granada Hills）一间Vons超市。当时一名顾客在店内烘焙区出现医疗紧急状况，值班主管霍纳史密斯（Paszion Horner-Smith）与另一名员工发现后，立即上前进行心肺复苏。

洛杉矶格拉纳达山分店。 Vons官网图片

洛杉矶消防局表示，救援人员于晚上7时许接报，随即赶往现场处理，但该名顾客回天乏术。霍纳史密斯表示，自己在公司任职27年来，从未碰过类似情况，她指公司的处理方式令她无法接受。她表示，总公司管理人员透过店内监视器查看现场，随后致电要求她用购物车包围遗体，并加上阳伞遮挡，没有疏散顾客，也没有为死者及家属安排更具隐私与尊严的空间。

家属等4小时无法靠近

当时卖场继续营业，购物者人来人往，但殡葬业者迟迟未到，死者家属在超市等待近4小时，却因为购物车及阳伞遮挡，完全无法看望死者。

霍纳史密斯对公司的处理手法看不过眼，身心受到强烈冲击，需请假一周休养。她狠批公司毫无同理心，要求公司正视问题，针对顾客或员工在店内死亡的情况制定明确规范，优先考量逝者尊严、家属感受及员工心理状况，而不是只顾营业赚钱。她说：「这种事情根本不该发生。」

代表超市员工的美国食品与商业工人工会（UFCW）770分会主席芬恩（Kathy Finn）认为，这不只是一次单纯的现场处置失当，而是反映企业对第一线员工需求与感受长期缺乏重视。她指出，公司在面对突发事件时态度冷漠，也让员工被迫承担沉重的心理压力。

截至目前，Vons母公司艾伯森（Albertsons）公司尚未对媒体询问作出正式回应，也未说明当晚要求卖场继续营业及以购物车围住遗体，是否符合公司内部政策。