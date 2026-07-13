俄乌战争︱乌总理上任仅1年突下台继任人未定 泽连斯基宣布内阁大改组

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日宣布进行政府大改组，将更换上任仅1年的总理斯维里登科（Yuliia Svyrydenko）以及部分执法机构负责人。他尚未透露由谁接任总理。

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泽连斯基并未说明此次改组的原因，只在X平台发表的声明中，列举了乌克兰需要着手处理的多项任务，包括推动加入欧盟的进程，以及建立由美国设计的「爱国者」防空系统生产线——美国已承诺授予乌克兰该武器系统的制造许可。

乌克兰取得爱国者导弹制造许可。美联社

他还表示，鉴于俄罗斯每年都会对乌克兰能源网发动反复袭击，乌克兰需要为冬季做好准备。他称：「我们认定，这些变革需要对内阁进行改组。」

泽连斯基另表示，他计划指派不同的人员负责外交政策的各个领域，并已向斯维里登科提出，日后可担任「负责与关键伙伴关系」的新职务。斯维里登科曾代表乌克兰与美国进行矿产与投资协议的磋商，未知新职务是否与此相关。

斯维里登科在X平台发文，感谢泽连斯基的信任，并表示她「准备好为乌克兰国家效力」。

泽连斯基还提议进行「执法机关首长的人事变动」，但未透露细节。