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伊朗局势︱特朗普称或接管霍尔木兹海峡 认为应获得报酬

即时国际
更新时间：22:15 2026-07-13 HKT
发布时间：22:15 2026-07-13 HKT

霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）作为波斯湾的咽喉航道，自美伊战争爆发以来，一直被两国视作关键的谈判筹码。美国总统特朗普（Donald Trump）表示，美国可能会接管霍尔木兹海峡，并强调美国因担当这条重要国际水道的守护者，理应获得相应的经济回报。

据《路透社》报道，特朗普在接受福斯新闻频道（Fox News）脱口秀节目《福斯与朋友们》（Fox & Friends）的电话专访时直言：「我们将会保有这条海峡，而且我们很可能会直接经营、管理它。」

特朗普随后补充道：「我们将会成为这条海峡的守护者，或许我们可以称之为『海峡的守护天使』。而且，我们应该为此获得应有的补偿。」

从地理位置来看，霍尔木兹海峡位于阿曼与伊朗之间，北濒波斯湾，南临阿曼湾及阿拉伯海，地理位置得天独厚。然而，自美伊战争爆发以来，这条位于波斯湾出口的狭窄航道陷入持续受阻的困境。伊朗军方及武装力量不断对周边的商船发动袭击，而美军亦多次以此为由，对伊朗境内及周边目标发起报复性军事打击。

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