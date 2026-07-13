伊朗局势︱特朗普称对霍尔木兹海峡货运收20%费用 伊方：海峡目前不可通行

霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）作为波斯湾的咽喉航道，自美伊战争爆发以来，一直被两国视作关键的谈判筹码。



美国总统特朗普（Donald Trump）表示周一（13日）宣布，由于伊朗单方面破坏了先前未公开的「既定协议」，美军将正式接管并自封为「霍尔木兹海峡守护者」（Guardian of the Hormuz Strait）。他随后在社交平台 Truth Social 发表声明，宣布对通过该海峡的所有货物征收20%的「安全维护费」（即通行税），并即时重启针对伊朗的全面海上封锁。

伊朗方面则表示，由于美军最近的敌对行动，目前霍尔木兹海峡已不可通行，并重申不允许美方干涉海峡的管理。

伊朗表示，局势升级的直接责任在美国，又指目前霍尔木兹海峡已不可通行。路透社



较早前，特朗普亦表示，美国可能会接管霍尔木兹海峡，并强调美国因担当这条重要国际水道的守护者，理应获得相应的经济回报。

据《路透社》报道，特朗普在接受福斯新闻频道（Fox News）脱口秀节目《福斯与朋友们》（Fox & Friends）的电话专访时直言：「我们将会保有这条海峡，而且我们很可能会直接经营、管理它。」

特朗普随后补充道：「我们将会成为这条海峡的守护者，或许我们可以称之为『海峡的守护者』（the guardian of the strait）。而且，我们应该为此获得应有的补偿。」

伊朗波斯湾海峡管理局亦在同日宣布，由于美军最近的敌对行动，目前霍尔木兹海峡已不可通行，并重申不允许美方干涉海峡的管理。

波斯湾海峡管理局指，所有通行申请将按预定时间表审核，而获得通行许可的唯一途径，是通过管理局网站。

伊朗外交部发言人巴加埃表明，局势升级的直接责任在美国，指伊、美谅解备忘录规定，霍尔木兹海峡未来由伊朗管理，但美方要求船只不使用经伊方确定的安全航道，穿越海峡，指谅解备忘录已进入危机阶段。

伊朗传媒报道，南部阿巴斯港和格什姆岛附近传出爆炸声，又指不排除在波斯湾及霍尔木兹海峡水域发生冲突的可能。伊朗伊斯兰革命卫队称，向区内美军基地发动新一轮导弹及无人机攻击，目标包括巴林、卡塔尔及约旦。

从地理位置来看，霍尔木兹海峡位于阿曼与伊朗之间，北濒波斯湾，南临阿曼湾及阿拉伯海，地理位置得天独厚。然而，自美伊战争爆发以来，这条位于波斯湾出口的狭窄航道陷入持续受阻的困境。伊朗军方及武装力量不断对周边的商船发动袭击，而美军亦多次以此为由，对伊朗境内及周边目标发起报复性军事打击。