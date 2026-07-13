美资深参议员麦康奈尔澄清病况 称跌倒入院一度失去意识现无大碍

美国共和党资深参议员麦康奈尔（Mitch McConnell）从公众视野消失数周，在13日，他首度公开说明，表示自己因跌倒住院，一度短暂失去意识，并曾轻度肺炎，目前已转往复健中心休养。

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麦康奈尔公开与妻子合照，澄清是跌倒入院，而非病危。 路透社

美联社报道，84岁的麦康奈尔在声明中表示，医生确认他没有骨折或脑震荡，也没有心脏病发、中风、肿瘤或出血。他说目前正持续恢复体力，但暂时仍无法返回参议院，他将与幕僚保持联系，处理参议院相关事务。

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麦康奈尔自6月14日住院，他的办公室一直没有说明病情，仅表示他「接受良好治疗并持续康复」，引发外界质疑他还能否履职。本周其华裔政客妻子赵小兰（Elaine Chao）匆忙结束中国行程返美，更令人猜测他是否病危。

麦康奈尔今年5月坐轮椅出席国会山庄活动。路透社

麦康奈尔在声明中坦言，保持沉默是因为「我们这一代人往往不愿透露随着年龄增长而来的脆弱」。他附上一张与妻子面带笑容的合照，以回应病危谣言。

麦康奈尔公开病情的时机，正值共和党在参议院面临席次压力。随着共和党参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）突发主动脉剥离逝世，加上麦康奈尔因病缺席，共和党在参议院的实际席次暂时降至51席对47席，影响推动增加国防预算、确认总统特朗普提名人选等议程。

格雷厄姆（左）离世与麦康奈尔（右）入院，恐动摇参院共和党席次。美联社

麦康奈尔近年多次跌倒，主要与幼年曾患小儿麻痺症所留下的后遗症有关，目前接受物理治疗，以降低再次跌倒的风险。事实上，他计划在明年1月底退休，结束超过40年的参议员生涯。共和党已提名联邦众议员巴尔（Andy Barr）角逐其席位，民主党则推出前州议员布克（Charles Booker）参选。