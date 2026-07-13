曼谷酒吧大火︱店家疑怕顾客借醉走数 锁逃生出口致死伤惨重

泰国首都曼谷一间酒吧12日深夜发生重大火警，造成至少27人死亡、逾70人受伤，其中25人伤势严重。随着火势扑灭，警方开始调查伤亡惨重是否涉及店家疏忽，据指关键逃生出口不仅没有逃生标示，甚至还被业者加装了两道锁，原因是怕顾客喝醉逃单。

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出口无标示还被锁上

泰国总理阿努廷到现场视察，搜救人员指着店内厕所旁的一处通道说，这是关键逃生出口，但没有任何醒目的绿色逃生标示，甚至被店家装了两道锁，原因是怕客人喝酒后借尿遁逃单。

曼谷市长查察（Chadchart Sittipunt）受访时透露，酒吧持有餐厅和现场音乐表演场所的营业执照，今年4月才接受过检查，当时该酒吧的消防出口、紧急指示牌和灭火器配备齐全，但店家实际营业时却改变了现场配置。

逃生通道有杂物阻塞

查察说：「在实际使用时，他们竟然在逃生口附近摆摊卖糖果，甚至堆放了大量杂物，导致逃生通道严重受阻。」他指出，有两个消防出口，一个在厨房附近，但通道上有啤酒箱阻路。

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装饰、隔音疑用易燃材料

曼谷灾害管理部门则指出，初步评估天花板空调电路短路，可能是引发火灾的原因。警方正在调查店家是否为了改善音响效果，舞台装饰和隔音材料改用易燃材料。

警朝疏忽方向调查

国家警察总长吉迪拉特说：「警方正朝疏忽的方向展开主要调查。」

涉事酒吧Rong Beer Na Lat Phrao位于曼谷北部一个繁忙的十字路口，交通便利，毗邻两家购物中心，步行距离有戏院、大型公园以及深受外国游客欢迎的翟道翟周末市场。