「最上爱」命案｜男粉丝散尽家财遭斩缆 当街怒插女神55刀检方求刑20年

日本去年3月发生震撼全国的街头情杀案，以声优「最上爱」同名活动的22岁直播主佐藤爱里，在山手线进行户外直播时，遭44岁粉丝高野健一埋伏突袭，身中55刀丧命。随着案件开审内情曝光，检方向法官求刑20年；辩方则指被告因与死者之间的纠纷长期面临经济困难，建议判监9年。

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综合日媒报道，案发时，死者正在做「环绕山手线一周」的户外直播，高野一早查清死者的行程，当众掏出长达12.6厘米的利刃袭击，过程及死者痛苦求救的尖叫全被直播镜头录下。高野行凶后用手机拍摄倒地的佐藤，冷嘲热讽说：「还在动啊......她死了吗？」之类的说话，甚至狠心向死者朝头上踢了几脚。

甜蜜讯息设下陷阱

案情指出，双方于2021年结识。高野砸重金支持对方直播，两人交换LINE后，佐藤告诉高野：「这是我第一次跟粉丝交换LINE喔！」高野频频发送「真爱」、「超喜欢妳」、「动真心了」这类热情告白，佐藤也以「好像男朋友喔」、「那就是结婚了吧」、「没有高野我真的播不下去」等热情回复。两人熟络时一度互传4万则讯息，高野深信两人正在交往，陷入了热恋的幻觉。

「最上爱」（佐藤爱里）的直播画面。

各种借口索钱剥皮

2022年8月，佐藤主动传讯息问高野：「想见我吗？」佐藤在山形县的陪酒俱乐部工作，高野为了见女神一面，不惜从栃木县奔波到山形县，先后4次豪掷77万日圆（约3.7万港元），包括交通住宿费、送礼物及餐厅等。

见面后，佐藤便以各种借口疯狂要钱，例如「漏了手袋在俱乐部」、「手机遭暂停通话」、「被迫开香槟」等，甚至暗示自己可能从事性工作或遭受暴力等。佐藤借钱时表现会对高野说「越快越好」，每日转账限额用完后，她会要求说「可以用别的帐户吗？」但她从没提过「还钱」。

无利用价值即断联

在第一次借钱后，高野在短短20多天内疯狂汇款11次，给了佐滕150万日圆（约7.26万港元）。佐滕榨干高野450万日圆（约21.8万港元）存款后，怂恿高野贷款给她。当高野被逼债走投无路，向女神求援时，她却冷淡抛下一句「没办法」，甚至想继续诱骗高野借更多钱。

当她确认高野再无利用价值后，便无情消失。之后两人偶尔联络，一提到「还钱」便停止回复。高野走上佐滕的直播疯狂留言叫她还钱，只收到3万日圆（约1450港元）。

辩护律师在庭上宣读两人的LINE聊天记录，在还款逾期、佐藤几乎不再回复的那段时间，高野曾绝望地连传8至10条「救救我」的绝望求救讯息。佐藤冷处理完全不读不回，依旧逍遥过自己的生活，高野看著女神在萤幕前闪闪发亮，自己的人生却已完蛋，积压已久的怨气瞬间爆炸，最后愤而刺杀女神。

佐藤曾透过民事诉讼要求佐藤偿还金融机构的价务，但佐藤没有履行。检方承认佐藤也有过错，但强调「没有任何过错足以构成谋杀的理由」。检方求处20年监禁，理由是直播犯罪造成了严重的社会影响，在现场观众和路人中引发了强烈的恐慌。

辩方则指出，被告欠债给受害者造成了经济困难，还导致其与家人关系恶化，甚至一度萌生自杀念头。辩方强调，「首先被践踏的是高野先生的尊严」，并指出「高野先生试图依法解决问题，但法律并没有保护他」。