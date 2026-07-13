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美国最后「铁肺人」｜小儿麻痺症患者玛莎利拉德逝世 享年78岁

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更新时间：18:45 2026-07-13 HKT
发布时间：18:45 2026-07-13 HKT

美国最后一位使用「铁肺」的小儿麻痺症患者玛莎·利拉德（Martha Lillard）于奥拉荷马州逝世，享年78岁。她自5岁起便依赖俗称「铁肺」的呼吸器维生，她在自行撰写的讣告中称「死于长期新冠后遗症」。

哈佛发明的「铁肺」可帮助呼吸，曾是小儿麻痺症患者的救星。 Wiki
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自认死于「长新冠」

利拉德的妹妹辛迪·麦克维（Cindy McVey）证实，利拉德于6月26日离世。利拉德5岁时被诊断出患有小儿麻痺症，颈部以下瘫痪。她一生都睡在包裹身体的铁肺圆筒中，透过腔室内的气压变化辅助呼吸。

尽管如此，她仍努力追求正常生活。童年时，她每天到小学上课2小时，其余时间接受家教；她透过电话系统完成高中学业，能与教室内的师生互动。

家人曾为她打造特制拖车，让她能一起前往密苏里州旅行。经过治疗，她恢复了左臂和双腿的部分活动能力，虽然活动范围有限，但多年来她仍能独自生活并自己准备餐食。

网上觅得灵魂伴侣

网际网路为利拉德打开了新世界的大门，让她能随时获取资讯，并深入了解自己的疾病。更重要的是，网路让她遇见了挚爱。2001年911恐袭后，利拉德在一个聊天室里，认识了一位埃及男子巴哈·萨尔赫（Baha Salh），两人线上交流了20多年，成为彼此的灵魂伴侣。

今年2月，萨尔赫终于获得签证前往奥克拉荷马州，两人正式结婚。她的妹妹形容：「他们真的是灵魂伴侣，他极度伤心。」

曾两次感染新冠

利拉德晚年面临新的健康挑战，在新冠疫情期间，她两度感染新冠病毒。感染前，她的肺活量已不足25%。感染后，她的呼吸变得更加困难，生命最后5年无法离开家，最后两年几乎24小时都待在铁肺中。利拉德的妹妹将死因归咎于「长新冠」。利拉德也在生前更新了亲手撰写的讣告，注明自己「死于长期新冠后遗症」。

小儿麻痺症曾是美国最令人恐惧的疾病之一，自1955年疫苗问世后，病例大幅减少，1979年宣布在美国根除。

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