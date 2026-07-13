曼谷酒吧大火︱网红闺密公险葬身火海 「以为干冰效果」︱有片

泰国曼谷北部翟道翟区（Chatuchak）拉抛路（Lat Phrao）附近的知名餐酒馆（Rong Beer Na Lat Phrao），于周日（12日）深夜发生大火。截至周一早上（13日）上午，至少27人丧生，63人受伤，其中22人危殆。



事发后，泰国网红丽塔（Rita）的闺蜜裴裴（Pei Pei）于今晨在社交平台公开了其「第一视角」的逃生影片，还原了现场宛如人间炼狱的惊恐瞬间。

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裴裴回忆，事发当晚11时许，她前往这家颇具名气的啤酒餐厅。当时店中央的座位经已全数爆满，她只好选择坐在最角落、远离正门的区域。由于是首次光顾，她对店内的布局和逃生路线一无所知。



坐下不到5分钟，在点餐完毕后不久，舞台方向突然冒出阵阵浓烟。裴裴起初还以为是舞台特效的干冰冒烟。岂料不到30秒，舞台前方的顾客突然开始歇斯底里地尖叫，随后惊慌失措地朝着她的方向狂奔。

舞台前顾客歇斯底里尖叫

丽塔贴出裴裴逃生影片，画面见餐厅当时已被滚滚浓烟完全遮蔽，四处充斥著凄厉的尖叫声与呼救声。



裴裴坦言，逃生时发现身后隐藏着一条通道，随即用尽全力推开门。当她逃至室外回头一望，熊熊火舌已从建筑内部喷涌而出，她目睹部分来不及逃生的顾客甚至被烈火引燃了衣物。

消防部门指出，起火点疑似位于舞台天花板区域，极有可能是因空调系统电线短路，导致易燃的隔音装饰材料着火，火势伴随毒气浓烟﹐在极短时间内迅速蔓延。

目前，曼谷警方、法医及鉴证专家已对事故现场展开更深入的调查，以厘清确切的起火原因及是否存在阻碍逃生通道等违法情事。