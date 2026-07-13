黄石公园游客遭野牛撞飞 抛高2.4米摔落地重伤

美国黄石国家公园（Yellowstone National Park）发生美洲野牛攻击游客事件，当地时间11日傍晚，在园区露营地附近散步的两祖孙，遭一头情绪激动的公野牛袭击，65岁祖父遭牛角顶撞，整个人飞起约2.4米高后重摔落地，伤势严重。

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美洲野牛在黄石公园误入高温温泉，疯狂挣扎后被烫死。Facebook＠Louise Howard

碰巧在该处露营的专业摄影师麦克劳德（Mike MacLeod）目睹事发经过。他向外媒表示，妻子发现一头公野牛进入露营区后，他便立即拿起相机，在安全距离外追拍野牛。野牛起初只是穿越露营区，途中有一群孩童站在相当安全的距离举起手机拍摄，期间野牛突然冲向孩子们，但孩子及时走避，没有受伤。

野牛并未停止攻击，开始在露营区乱跑，现场游客彼此大叫提醒危险。过了一段时间后，野牛在一处泥土地打滚，看似恢复平静。

此时受害男子与家人散步经过，祖孙两人距离野牛至少约91米，根据美国国家公园管理局（National Park Service）的建议，属于安全距离。

祖孙保持安全距离

野牛趴在尘土中休息，祖孙停下脚步拍照，祖父发现野牛起身便立刻告诉孙子：「该走了。」两人躲到附近树丛后方，没想到一辆白色农夫车突然经过，再度刺激野牛情绪。野牛先冲向农夫车，司机没有停车直接驶走，野牛随即冲向树林后方。孙子成功逃离，祖父却被野牛一路追赶，最终闪避不及，被牛角勾住臀部，将整个人抛向空中。他倒地后野牛没有立刻离开，站在他旁边不停甩动头部，情绪仍十分激动。

麦克劳德见情况危急便停止拍摄，大声吼叫希望分散野牛的注意力，其他民众见状也一起驱赶野牛，最终成功将野牛逼退。伤者痛苦不堪，臀部及摔落的腿部剧痛，但无明显外伤。有人握住他的手安抚情绪，其他人警戒观察野牛是否折返及报警求助。黄石公园紧急医疗人员（EMS）随后抵达现场救援。

麦克劳德事后与伤者孙子保持联络，对方表示男子伤势严重，未脱离危险期。

上月底，黄石国家公园一名12岁孩童在泥火山（Mud Volcano）附近遭野牛撞伤。专家指出，每年6月至9月正值野牛繁殖季，公野牛因争夺配偶及领域，体内荷尔蒙旺盛，攻击性大增，容易出现无预警的攻击行为，尸游客须谨慎注意。