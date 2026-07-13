拉斯维加斯｜好赌华裔女呃逾10万美元全作赌本 微信揾目标7年签纸14次

美国拉斯维加斯一名33岁华裔女子为满足赌瘾，以假身份先后与14名男子结婚，部分「丈夫」被骗钱后遭中断联络，女子把所得用于赌博，过去一年在永利赌场（Wynn Las Vegas）输掉逾30万美元（约235万港元）。

综合名媒报道，被告Jiaying Chen于9日承认重婚以及以虚假理由骗取逾10万美元两项重罪，将于8月20日举行量刑审讯。

用假名假资料瞒当局

警方纪录显示，被告先后在2019年3月至2024年5月间，向克拉克县（Clark）婚姻登记机构提交14份结婚申请，成功取得7份结婚证书。婚姻执照局2024年发现异常后报警，她涉嫌多项重婚及盗窃罪被捕，缴付保释金获释后失踪，法院其后发出拘捕令。

警方称，她后来改用化名「Vicky Liang」，又再提交8份结婚申请，成功取得另外7份结婚证书，前后共「结婚」14次。刑事控告书指出，她在今年4月至6月期间再与5名男子结婚。

她在6月被捕时，被发现持有伪造的美国护照及内华达州驾照。警方指，她利用化名、伪造身份证，以及在结婚申请时反复提供虚假资料，得以多次结婚。

讹称「亲属患病」要钱

调查人员称，她通常透过微信等社交平台结识男性，很快便主动提出结婚，再以中国亲属患病、急需用钱等理由索款。取得款项后，她便中断联络消失。部分男子其后申请撤销婚姻，也有人向警方表示至今仍与她维持法律上的婚姻关系。

警方2024年问她为何提交结婚申请后，不是全部都有结婚，她回答说：「不是每个人都会付钱」。她又称，每宗婚姻最多可取得2万美元（约15.7万港元）。她还表示，只在拉斯维加斯安排假结婚，因为在当地结婚「太易了」。

弃保潜逃后继续骗婚

警方查阅其赌博纪录，发现她单是过去一年，已在永利赌场输掉逾30万美元，相信她从多段婚姻取得的金钱均用于赌博，并非交给海外亲属。

拉斯维加斯都会警察及国安部调查人员今年6月接获线报，得知她准备在一家餐厅与一名男子商谈结婚，抓紧机会将她拘捕。法院已批准她在居家监禁条件下获释，但由于她目前在拉斯维加斯没有可供居住的住所，至今仍被羁押在克拉克县拘留中心。