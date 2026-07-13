《侏罗纪公园》「恐龙博士」 森尼尔78岁猝逝 2个月前曾宣布抗癌成功

荷李活电影《侏罗纪公园》（Jurassic Park）主角之一、纽西兰男星森尼尔（Sam Neill）逝世，享年78岁。他月前才宣布抗癌成功，家人称死讯「猝不及防」。

据外媒报道，森尼尔的家人发表声明，表示他在7月13日星期一在家人陪伴下，在澳洲悉尼安详离世。声明称：「他的离世猝不及防，令人惋惜，但值得庆幸的是，他生前癌症病愈。」家属表示，稍后将公布更多细节。

森尼尔经典作品包括《侏罗纪公园》系列，饰演要角古生物学家「亚伦·葛兰特」，奠定全球巨星地位。另一部经典文艺片《钢琴别恋》 （The Piano）荣获多项奥斯卡大奖，他在片中饰演女主角冷酷压抑的丈夫。而他在《完全猛鬼手册》中担任男主角，演技备受推崇。

他在2022年确诊患上罕见且具侵略性的「血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤」（第三期血癌），多次化疗无效后，尝试接受突破性的CAR-T细胞疗法，今年4月才刚宣布抗癌成功，表示体内癌细胞完全消失。