中国女医生柬埔寨被斩34刀身亡 柬埔寨汉涉杀人奸尸被补

柬埔寨发生中国籍女医生遭人先杀后奸案件，死者在诊所身中34刀死亡，执法人员经初步检验认为案件涉杀人奸尸。警方已拘捕一名37岁柬埔寨疑犯。案件动机仍在调查中。

血迹由前厅延至屋后厨房

《柬中时报》报道，案件发生于7月12日下午4时03分，有到访者于金边市朗哥区新世界城住宅区内的紫云诊所，发现47岁中国籍女死者倒卧血泊中，于是报警。

中国女医生于金边诊所内被斩34刀身亡，柬埔寨男疑犯涉杀人奸尸被捕。柬中时报

中国女医生于金边诊所内被斩34刀身亡，柬埔寨男疑犯涉杀人奸尸被捕。柬中时报

警方报告指，女死者生前居于诊所内。现场神坛被翻乱，诊疗床及地面留有大量血迹，血迹从前厅一直延伸至屋后厨房区域。

警方在凶案现场找到染血尖刀、染血牛仔裤等证物。

后脑有14处裂伤深达颅骨

法医检验显示，死者全身共发现34处刀伤，其中头部1处、躯干12处、四肢21处。头部另有多处遭硬物击打形成的撕裂伤，后脑共有14处严重裂伤，深达颅骨。此外，双手及手指亦有多处伤口，具有防御性伤痕特征。

警方初步认定，死者因锐器刺伤死亡，案件涉嫌「先杀人后实施强奸」。

嫌犯为37岁柬埔寨籍男子英强（译音），目前已被警方拘押。目前，警方正进一步调查案件经过及作案动机。