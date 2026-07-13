埃及南部乐蜀附近 发现3000年历史古墓
更新时间：14:01 2026-07-13 HKT
发布时间：14:01 2026-07-13 HKT
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荷兰考古学家在南部城市乐蜀（Luxor）附近，发现一座拥有3000年历史的古墓。埃及政府目前致力推广新考古成果，以扶持观光产业。
埃及旅游及文物部指出，这座古墓的墓主被认定是一名叫做帕瑟（Paser）的男子，由荷兰莱登大学（Leiden University）考古团队在乐蜀西岸的谢赫．阿布德．库尔纳（Sheikh Abd el-Qurna）墓地发现。
可追溯至拉美西斯时期
专家根据古墓内铭文的艺术风格研判，这座古墓可追溯至横跨埃及第19与第20王朝的拉美西斯时期（Ramesside period）。
专家并指出，这座古墓位于一处已知墓葬遗址的东侧，遵循新王国时期（公元前1570至1069年）底比斯私人墓葬的传统格局。
古墓含开放式庭院
古墓主体包含一个开放式庭院，由此通往一座外观呈倒T字型的岩凿祭厅，墓室则位于地面下方。
考古学家在庭院中发现多处保存完好的建筑组件，包括一个用来放置墓葬石碑的泥砖台座，以及两侧有斜坡引道、通向入口的阶梯。
盼新考古成果推动观光业
墓室内部刻有提及帕瑟姓名的铭文，描绘他在神龛内祭拜各方神明，以及与妻子一同坐在祭品桌前的场景。
挖掘团队表示，将继续进行文件记录与研究，以确认墓中安葬者的实际身分，并深入了解这座古墓的历史与考古背景。
埃及政府目前致力推广新考古成果，以扶持观光业，观光业是埃及重要的外汇收入来源。
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